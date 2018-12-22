年末假期出游‧国能6贴士省电 国能（TNB）为计划在圣诞节及年末假期出游的民众提供6个实用且省电的贴士，确保家用电器在放假期间都处于安全及良好状态。

（雪兰莪‧八打灵再也21日讯）国能（TNB）为计划在圣诞节及年末假期出游的民众提供6个实用且省电的贴士，确保家用电器在放假期间都处于安全及良好状态。

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国能在文告中提供以下实用且简单指南：



1.关上没有使用的电器开关，并拔下插头，以防止电流持续流动。

2.考虑使用定时器，让灯不会24小时都开着，确保安全及避免偷窃。

3.确保所有插座都处于良好状态，且没有使用过多的适配器造成负担。

4.确保电器在良好的状况下被安装。

5.完全打开延长线的线卷，避免使用时过热。

6.测试漏电断路器（RCCB），理想情况为每月进行一次。浏览http://www.tnb.com.my或TNB Careline脸书专页，了解如何测试RCCB。

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文告说，如果在欢庆圣诞节期间发生电源故障，民众可拨打15454联络国能客户服务中心，或TNB Careline脸书专页寻求协助。