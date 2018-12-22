赛夫丁：拉菲兹指支持率降‧“希盟领袖应开明看待” “我很肯定拉菲兹应该是认为希盟在履行职务上失焦，这影响马来人对它的支持。”

（吉隆坡21日讯）公正党总秘书拿督斯里赛夫丁认为，希盟领袖应以开明态度看待前副主席拉菲兹指希盟支持率下降的看法。

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他指出，拉菲兹的意见是根据政策措施研究中心（Invoke）所进行的民调结果。

赛夫丁接受Astro Awani电视访问说：“当拉菲兹说我们希盟的支持率下跌，他有出示民调结果。我觉得希盟领袖应该开明看待并以理性态度去解决问题，不要情绪化。”

“我很肯定拉菲兹应该是认为希盟在履行职务上失焦，这影响马来人对它的支持。”

他说，他理解现有的状况，也觉得希盟在处理一些事情上似乎真的失焦。

他也指出，人民对希盟的支持率超越种族，特别是马来人。

佐哈里：须兑现大选宣言

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另外，公正党吉打州联委会主席兼双溪大年区国会议员拿督佐哈里受《新海峡时报》访问时也认为，希盟必须兑现第14届大选的宣言，避免失去民心。

他说，民众担心的是看到新政府上台执政7个月后国家似乎改变不大。

“我们在竞选宣言中许下太多的承诺，人民在观看，今天他们看到国阵倒台，明天就要看到他们的收入增加。可是过了7个月了，人民甚么承诺都还看不到，因此他们感到失望。”

他说，人民有权感到沮丧因为看不到很大的改变。

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“我希望政府能尽快有所行动，不要等，就如你买了一家公司而且被问题所困扰，你买了之后一定是要作出改变，并不是给借口。你去做就是了。”

马祖基：拉菲兹个人意见

土著团结党总秘书拿督马祖基则认为这只是拉菲兹的个人看法。

他指出，Invoke中心的民调结果并不是从希盟那里获得，而希盟政府只上台执政7个月，仍有很大的改善空间通过新的行政作风赢回民众的信心。