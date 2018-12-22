黑龙江冬令营授旗礼‧20营员出发寻根 中国黑龙江省海外交流协会主办、马来西亚宗乡青慈善与教育基金会与总会协办的“海外华裔青少年中国寻根之旅冰雪冬令营—黑龙江营”举行授旗礼。

2018年中国海外寻根之旅冬令营-黑龙江营营员出发前与授旗礼嘉宾大合照。前排左六为洪来喜。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）中国黑龙江省海外交流协会主办、马来西亚宗乡青慈善与教育基金会与总会协办的“海外华裔青少年中国寻根之旅冰雪冬令营—黑龙江营”举行授旗礼。

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宗乡青基金会董事主席拿督斯里洪来喜在授旗礼仪式上致词时，希望参与的营员到中国东北冰雪之乡好好学习中华文化。

他说，这是扩大国际视野及结交来自其他海外国家（澳洲、印尼、中国等地华人）朋友的好机会。未来的社会，人脉是成功的关键，好好培养自身的人脉才能成功。

宗乡青总会副总会长林世顺说，该会已经是第三届协办黑龙江冬令营，该会已和中国主办单位建立密切合作关系。希望此次参与的营员能在学习期间表现良好，让中国对大马华人留下良好印象。

他说，黑龙江营不同于其他生活营，是少有团体举办并能体验冰雪文化、欣赏冰雕奇景、滑雪体验、中华传统文化的学习营，宗乡青总会难得有机会申请到让我国青少年出国学习的机会。

这次黑龙江省冬令营共有20名营员参加，于本月19日早上启程。出席授旗礼嘉宾有宗乡青副财政方仕松、领队李佳黛、宗乡青执行秘书陈瑞田等。