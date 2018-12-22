英超‧萨拉赫传射擒狼‧红军扩大领先优势 利物浦以2比0击败主场作战的狼队，将联赛积分榜领先优势扩大到4分。

最近状态神勇的萨拉赫（中）开场仅18分钟就破门。（图：法新社）

（伦敦22日讯）在21日进行的英超联赛第18轮的比赛中，利物浦以2比0击败主场作战的狼队，将联赛积分榜领先优势扩大到4分。

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第18轮的第一场比赛提前到当天举行，最近状态神勇的萨拉赫再次成为利物浦队的当日之星。开场仅18分钟，马内与法比奥打了个二过一的配合后，球斜传至萨拉赫脚下，埃及球星用脚外侧轻松破门。这是他本赛季在英超攻入的第11个进球，位居射脚榜首位。第68分钟，萨拉赫挑传，球越过狼队后防线，范迪克凌空射门，攻入利物浦队的第二个进球。

利物浦目前15胜3平积44分，成为英超20支球队中唯一不败的队伍，也是欧洲五大联赛中仅有的三支未尝败绩的球队，其他两队是祖云杜斯和巴黎圣杰门。位居第二的曼市22日将在主场迎战水晶宫，如果获胜，将再次将差距缩小到一分。

数据显示，在英超过去的9个赛季中，在12月25日圣诞节领先的球队，有8支最后都获得了冠军。唯一的例外是利物浦，他们在2013-2014赛季一直领先，但最后以两分之差被曼市夺走了冠军。（新华社）