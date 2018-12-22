士毛月快乐花园20宗病例成黑区．蚊症肆虐 士毛月快乐花园近一个 月来饱受黑斑蚊肆虐，短短一个月内记录了超过20宗的骨痛热症确诊病例，成为加影区最严重黑斑蚊热区之一！

因骨痛热症病例增加，乌冷县卫生局近期频频派人到快花园喷蚊药。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影21日讯）士毛月快乐花园近一个 月来饱受黑斑蚊肆虐，短短一个月内记录了超过20宗的骨痛热症确诊病例，成为加影区最严重黑斑蚊热区之一！

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据了解，该花园5路在近期里已有四五个 住户的成员感染骨痛热症入院治疗。在这之 前，另有4间毗连住户也遭黑斑蚊袭击。

沟渠被野草横生堵塞无法排水，成了蚊虫温床。（图：星洲日报）

卫生局4度喷蚊雾

乌冷县卫生局在过去一个月里，虽然四度派 人喷蚊雾，可是当地的骨痛热症病例没有 缓解，病例持续发生，居民非常担心疫情恶化。

居民反映，这段期间频传骨痛热症病例，已引 起左邻右舍的忧虑，他们要求加影市议会派人清理 野草及修剪大树，同时要求堆积杂物的住户进行清 理。

居民说，避免遭黑斑蚊来袭，大部份住户无论 早、午、晚时分都会关上窗户，尤其是在下午六七 时，蚊子横飞情况更甚。

居民表示，最近看到卫生局官员频频出现喷蚊 雾，可是骨痛热症病例并没有下降，他们已听闻很 多邻居感染蚊症入院。

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住屋外堆积的杂物是滋生蚊虫的温床，住户受促清理。（图：星洲日报）

居民受促注意环境清洁

士毛月新村村长颜闻昌今早偕同《大都会》 社区报记者前往视察时，遇上乌冷县卫生 局官员正在一间住家庭园喷蚊药，负责率队的官员 不否认当地已成为骨痛热症黑区。

官员告诉记者，近期天气是黑斑蚊滋生的高峰 期，他发现很多住家外面的长满野草、大树及堆积 杂物等，这些都是黑斑蚊温床，居民受促注意居家 环境清洁。

此外，士毛月新村村长颜闻昌披露，该花园的 居民已向他投诉蚊症非常严重，而且一些住家庭园 野草丛生，沟渠堵住积水，惹来蚊虫滋生。

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他说，很多住户在屋外的空地种植香蕉树，没 有妥善处理野草，一些住户在后巷栽种植物，也要 注意积水问题。

小路野草丛生，大树久未修剪，居民要求市议会派人清理。（图：星洲日报）

盼民生问题受关注

据他了解，除了快乐花园，大红花花园 （Taman Bunga Raya）也面对黑斑蚊来袭的 问题，他会在近日内前往当地与居民了解情况。

他对州议员和市议员不关心当地民生课题感到 失望，部份沟渠崩塌堵住无法排水，下大雨会引发 渠水流出路面，这些问题是需要人民代议士协助处 理。

蔡发妹（居民）：喷蚊雾亦无效

“一条街有5个 住户传出感染骨痛热症，怎不叫人担心， 卫生局喷蚊雾亦无缓 解病例。”

颜莲爱（居民）：住户紧闭窗户

“这个月传出蚊 病病例很多，大部份 住户为免蚊子入屋， 都会关上窗户。”