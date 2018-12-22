刘道南：日军机低空血洗新街场‧怡保77年前过黑色冬至 抗战史料搜研工作者刘道南说，12月22日是农历一年一度冬至大日子，但现在几乎没有多少人知晓，1941年12月22日的冬至，怡保竟被日本军屠城，血洗新街场。

1941年12月22日冬至大日子当天，日本鬼子大开杀戒疯狂黑色冬至日父母被机关鎗射杀的惨痛经过。扫杀的地点之一：怡保Tingkat Pasar大巴刹。箭头所指处曾经是鬼子杀头挂人头之处。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保21日讯）抗战史料搜研工作者刘道南说，12月22日是农历一年一度冬至大日子，但现在几乎没有多少人知晓，1941年12月22日的冬至，怡保竟被日本军屠城，血洗新街场。

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他提醒怡保市民，在全家欢聚吃冬至大餐时刻，不要忘记77年前那个黑色的冬至大日子。

二战幸存者梁伟风道惨事

他表示，最近他带领日本反战团体友人考察怡保鬼子暴行遗蹟时，89岁高龄的二战幸存者梁伟风，眼看华人冬至将届，特别提起1941年12月22日冬至日，鬼子飞机突然飞抵怡保市区，疯狂轰炸休罗街桥头，并且以机关鎗扫射当天在顶吉巴刹（Tingkat Pasar）众多忙着买鸡买鸭，买肉买菜，准备当天冬至大餐佳肴的民众。

他说，据梁伟风反映，那年他才十二三岁，家住在怡保甘榜爪哇的木屋。12月22日冬至（农历十一月初五）上午，怡保街头特别热闹，因大家正忙着上街张罗晚上的冬至大餐，而不远处的大巴刹正聚集了众多买菜忙的妇女。

“早上怡保街头还是忙碌一片。他父亲梁信庆（50岁）及母亲在大巴刹里帮忙买卖。那天是星期一，早上怡保人一切生活如常，虽然人们早听闻12月8日日军已在吉兰丹哥打峇鲁登陆，但怡保仍是那么平静。虽然昨天有两三架侦察机飞过，但平安无事。”

89高龄的梁伟风（坐者）向日本反战人士，讲述当年黑色冬至日父母被机关鎗射杀的惨痛经过。（图：星洲日报）

投炸弹机关鎗狂射

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梁伟风说，接近正午放学时分，正在大家忙碌当儿，突然人们听到远处北部隆隆的飞机声。抬头望去，只见天空出现3组黑点从北部太平方向飞过来，掠过怡保火车站。由于事先没有响警报，人们起初以为是英国飞机，一时不疑有他。然而，人们马上发现不对劲，3组呈“品”字形共9架的飞机，白色机身刷著的是红色太阳标志。

人们一阵慌乱，四处逃窜。说时迟那时快，飞机低飞冲向休罗桥要炸桥，顿时在旧街场地里者街代理煤油米粮的吉承隆对面投下一枚炸弹。“轰隆”一声，惊天动地，墙塌砖飞。再向前飞，第2枚炸弹丢在休罗桥头，中弹的桥头第一间店铺——李镜如影相馆。又是“轰隆”一声，楼倒血肉四溅！店铺马上起火燃烧。然后机关鎗狂射林六经市场、波士打律、荷里街、休罗街桥头。顿时，血染大地。

哀鸿遍野不见父母尸首

梁伟风回顾说，其父母亲当时在大巴刹协助买卖，突闻鬼子来炸，就疯狂奔走荷里街一带，可是仍惨遭机关鎗射杀。事后找遍现场，连尸体都找不到。其亲人到医院也看不到尸首。梁氏至今仍深感悲伤，痛恨鬼子77年前冬至令人发指的暴行。

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他说，鬼子突袭怡保之疯狂杀戒之举，在血染市区大巴刹一带，就扬长飞回太平那个方向去。前后不到一个小时。可是怡保新街场却是血腥一片，尸体横陈。看来当天黑色冬至，这只是鬼子展示其下一个暴政的前奏，当天只是给怡保英国守军的一个下马威。

果然，在太平23日全面沦陷，3天之后的12月26日，鬼子大军就张牙舞爪的开入怡保。英军顽抗2天，在28日全面撤离怡保，退到金宝与仕林河激战。怡保就进入3年8个月黑暗的日据暴政时期。

梁伟风表示，怡保黑色冬至已经过了77年，离开现在太久远了。今天知道怡保冬至日黑色惨案的人已经不多。他希望籍此回顾，让有良知的日本反战团体，以及后人紧记军国主义的残暴，铭记历史，珍惜和平。