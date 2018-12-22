大到不用出门遛狗？萧敬腾8层楼豪宅内部曝光！ 台湾歌手萧敬腾向来热爱动物，家里还收养了4只流浪猫及6只流浪狗，近日他参加中国访谈节目，邀请主持人到家中做客，也是在节目中，首度曝光自己的8层楼豪宅，范围之大让主持人也忍不住惊叹，“根本不用出门遛狗。”

（图：脸书）

（台湾．台北22日讯）台湾歌手萧敬腾向来热爱动物，家里还收养了4只流浪猫及6只流浪狗，近日他参加中国访谈节目，邀请主持人到家中做客，也是在节目中，首度曝光自己的8层楼豪宅，范围之大让主持人也忍不住惊叹，“根本不用出门遛狗。”

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萧敬腾日前参与节目《今晚九点见》录制，当中谈及出道以来的心路历程和对音乐的看法等等，还邀请主持人到他家中采访。一进门，他家中的10只流浪猫狗立即冲出迎接。

萧敬腾透露，由于狗狗都是流浪狗，因此非常害怕到马路上，所以自己根本不遛狗。后来主持人在环视一圈后接话称：“这家里也要足够的运动空间了。”

从画面上看到，萧敬腾的豪宅客厅是采用鲜艳红色为基调，一进门便看到一台红色的钢琴摆在正中间，而饭厅则是采挑高设计，后面则是连接着厨房。他在透露，家中的厨房其实是干湿分离。

萧敬腾的住所一共有上下八层楼，有两层地下室，楼上还有一间专属的工作室，里面摆满了各种音响及音乐器材，屋外还有一个超长庭院让狗狗自由来去，足见家中空间之大。

画面曝光后，掀起热议，不少网民直呼：“这不叫豪宅，要叫私人度假村”、“这豪宅真的豪啊”。

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