圣诞、春节没贵蛋．沈志勤：政府介入供应回稳 农业及农基工业部副部长沈志勤说，在政府介入后，北马区鸡蛋的供应和价格已恢复正常，预计圣诞节和农历新年的蛋价不会上涨，供应也足够。

北马区的鸡蛋价格预料在圣诞节和农历新年不会上涨，供应也足够。（图：星洲日报）

（槟城．威南21日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤说，在政府介入后，北马区鸡蛋的供应和价格已恢复正常，预计圣诞节和农历新年的蛋价不会上涨，供应也足够。

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他说，圣诞节期间鸡蛋会列统制价， 至于农历新年则等贸消部决定。整体上， 一旦供应和需求平稳，就让市场决定蛋 价，会比较健康。

沈志勤今午到樟角达因新合兴农场 有限公司了解鸡蛋的生产和运作后，这么 说。

他说，过去二三十年来，我国的蛋 价从25、30仙逐年上涨至目前的35、40 仙，走势相当稳定，鸡蛋供应量也比需求 量高，所以不需要进口鸡蛋补助，每年还 能出口鸡蛋到新加坡、香港、杜拜和马尔 代夫。

沈志勤强调，北马区的鸡蛋价格已平稳下来，供应量也足够市场需求。（图：星洲日报）

诸多原因影响蛋价

沈志勤提到，之前北马区发生鸡蛋供应短缺 导致蛋价上涨有几个主要因素，其一是发 展趋势导致农场关闭影响产量，其二是霹雳州有一 个大农场疑有禽流感而被隔离禁止售卖鸡蛋，导致 市场上的鸡蛋出现短缺而涨价。另外，天气转变导 致蛋鸡生病影响产量，也是原因之一。

“现在有关农场已证实没有疾病，可以输出鸡 蛋，蛋价和供应都已恢复正常。”

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他说，北马传统农场面对很多挑战，如土地问 题、劳工短缺、地方政府条例、居民投诉臭味、饲 料价格暴涨和种种疾病，一些选择放弃和关闭，多 多少少影响鸡蛋产量。

“在2016年，槟州有98户农场，蛋鸡总量187万 4380个，但到2017年农场减至79户，蛋鸡总量也减至 146万880个，19户退场造成市场供应量锐减22%。”

沈志勤（右三）在新合兴农场有限公司总经理陈荣源（右）的陪同下参观农场运作；左二起为祖基菲及吴俊益。（图：星洲日报）

与业者对话解困境

沈志勤强调，20年来 蛋价虽然逐年上涨 但幅度平稳，消费者希望能够 吃到便宜的鸡蛋，但如果业者 不能生存而关闭的话，鸡蛋供 不应求价格就会上涨，所以政 府会介入确保业者能够生存， 以维持市场的平稳。

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“我们已跟全国300户业 者对话，今早在槟州也跟20户 业者见面探讨他们的问题，我 们将在1月与公会进一步对话 了解业者各个方面困境，包括 讨论业者成立基金将农场提升 至封闭式作业、政府提供低息 贷款等等，这些都是我们努力 的方向。”

研究本地玉米制饲料

沈志勤说，饲料涨价 是全球课题，因原 料之一玉米不适合多雨的气 候，必须进口，但农业研究院 已物色一块300公倾的土地研 种适合我国气候的玉米，一旦 成功就能够供应本地市场，饲 料价格将不再因国际市场波动 而影响。

他说，贸消部也会严密监 督鸡蛋农场价格平稳在A、B和 C级是40仙、39仙和38仙。

出席者包括武吉淡汶区州 议员吴俊益、双溪峇甲区州议 员阿玛比利巴、双溪亚齐区州 议员祖基菲。