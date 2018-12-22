敦马：让学生毕业后易觅职‧将检讨课程教实用知识 “我要提醒大家，英文不只是英国人的语言，如今是全球语言及知识语言。你要获得知识，你必须懂得英文。”

马哈迪（左）颁发苏丹阿都哈密学院名人堂奖项给大马国足主帅陈清和，后者也是该校校友。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）首相敦马哈迪表示，政府将会检讨学校课程，让学生掌握有实用知识，在毕业后容易找到工作。

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他透露，其中所要检讨的包括不只是学习伊斯兰，也重视其他科目，“我们需要更换学校课程，伊斯兰依然会学习，但是不会是一天一节课，而是会掌握其他语言的科目。”

“我要提醒大家，英文不只是英国人的语言，如今是全球语言及知识语言。你要获得知识，你必须懂得英文。”

苏丹阿都哈密学院校友会聚餐

马哈迪也是苏丹阿都哈密学院校友会主席。他今晚出席该校友会聚餐时致词说：“虽然日本人和中国人都在使用自己的语言，但是当我们问他们是否完全用自己语言时，他们会答，学习英语及科学时是使用英语。”

另外，马哈迪在晚宴后，受询及政策措施研究中心创办人拉菲兹公布首相满意度下滑一事时说，拉菲兹对于第14届全国大选的预测都很准确。

对于国民投资机构主席丹斯里洁蒂宣布将废除2020大马之子信托基金，他表示不清楚此事。

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询及对于行动党领袖林吉祥最近言论的看法，他则表示不清楚林吉祥最近发表的言论，因此无法置评。