古楼大桥新路继续建．料明年6月竣工 停顿多年的瓜拉古楼衔接古楼大桥新路工程，已获政府批准进行另一半未完工的工程，预计明年6月竣工，屈时通往古楼大桥的道路使用者可使用新路段，不用再转入班台路。

政府将耗1000万令吉进行古楼大桥道路延伸工程费用，让停顿多年的道路工程可竣工。（图：星洲日报）

（霹雳．吉辇21日讯）停顿多年的瓜拉古楼衔接古楼大桥新路工程，已获政府批准进行另一半未完工的工程，预计明年6月竣工，屈时通往古楼大桥的道路使用者可使用新路段，不用再转入班台路。

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霹州政议员阿都尤努斯受询时 说，有关道路衔接工程全长约2公里，耗费约1000万令吉，目前尚有 一些民宅有待拆除，政府拨出44万令吉作为赔偿。

大道完工可舒缓塞车

他说，新道路从古楼桥下来的第14英哩处转入甘榜巴力督雅，直到古楼大街转弯处。大道在竣工， 相信能舒缓旧有道路的拥挤情况。

另一方面，阿都尤努斯说，州政府建议明年拨出250万至300万令吉，在巴里文打吉辇柏迈广场兴建有盖多用途中心Arena Square，作为主办多样性活动中心包括政府、非政府组织活动、体育、展销会、斋 戒月市集及演唱会等。

他说，目前的广场地点有了，但属露天，举办活动就另耗经费搭建帐篷，加盖后就能省下一笔费用。