政府允设金融罪案中心‧严打非法资金外流 他指出，每年有数十亿令吉非法资金外流，政府严正看待这个现象。

（布城21日马新社讯）政府同意设立国家金融罪案中心，以打击非法资金外流问题。

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国家施政、廉正及反贪中心（GIACC）总监丹斯里阿布卡欣说，这是内阁反贪污委员会在最近会议中达致的决定。

他指出，每年有数十亿令吉非法资金外流，政府严正看待这个现象。

他今天出席2018年6至12月大马打击贪污成绩报告汇报会后，在新闻发布会上这么说。

出席者包括大马反贪污委员会主席拿督斯里苏克里。

“必须严厉打击这个问题，政府要各相关机构立即落实相关举措。”

“我们希望在相关法律制定后，国家金融罪案中心将尽快运作。”

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阿布卡欣说，为了确保设立国家金融罪案中心，政府同意成立一支由政府高官率领的特别工作队，以策划设立这个中心。

他指出，反贪会、关税局、移民局和国家银行将参与设立国家金融罪案中心，这些单位今天进行了首次协调会议，他放眼该中心从明年中开始运作。

此外，苏克里说，反贪会将建议制定实益拥有人（beneficial of ownership）的新法律，杜绝主要承包商不亲自进行所获工程的现象。

他指出，许多主要承包商并没有亲自进行所获工程，反之交给分包商，分包商又交给其他人进行，导致工程素质出现问题。

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他说，在初期阶段，上述法律只涉及政府工程。