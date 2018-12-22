曼绒卫理公会21教堂联办‧睦邻圣诞夜23日约你 为了提倡“睦邻精神”及让更多基督教徒与民众对庆祝圣诞节有更深的认识，基督教卫理公会订于12月23日晚上在甘文阁英华中学大草场举办“睦邻圣诞夜2.0”，穿插了“圣诞之旅”活动，透过不同主题的圣诞布置带领参观者穿梭时空，回到第一世纪，探索圣诞节真正的意义！

彩灯圣诞树及各种彩灯布置，在夜间突显了欢乐的圣诞气氛。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远21日讯）为了提倡“睦邻精神”及让更多基督教徒与民众对庆祝圣诞节有更深的认识，基督教卫理公会订于12月23日晚上在甘文阁英华中学大草场举办“睦邻圣诞夜2.0”，穿插了“圣诞之旅”活动，透过不同主题的圣诞布置带领参观者穿梭时空，回到第一世纪，探索圣诞节真正的意义！

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邀非信徒参与欢聚

这项活动的筹委会主席廖克民牧师说，主办睦邻圣诞夜2.0活动有两大目的，即提倡睦邻精神，邀请更多的非信徒参加庆祝圣诞的活动，以及让更多人了解庆祝圣诞节的意义。

“今年的活动现场也特别设置了文化街，民众可从傍晚6时30分开始游览文化街及圣诞之旅的布置，也可带孩子参加游戏摊位的活动，接着于晚上8时开始欣赏圣诞晚会演出，包括汤小康、ZEcho、飞跃舞蹈团、曼绒圣乐团、Soul Stage等歌手与团体在现场演出创意音乐、舞蹈、诗歌、服装表演、献唱及街舞等节目。”

圣诞节来囉！甘文阁宣道堂已完成了圣诞布置，欢迎民众在夜间到该教堂拍照留念，感受圣诞气氛！（图：星洲日报）

料吸引3千民众出席

他说，今年的睦邻圣诞夜2.0活动是由卫理公会曼绒教区的21间教堂联办，预计可吸引3000名信徒及社区民众出席，从当天傍晚6时30分开始，也会在现场派发固本给出席者换取食物。

快来宣道堂“打卡”留影

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也是甘文阁宣道堂主理牧师的廖克民说，宣道堂已完成了圣诞布置，欢迎人们前来拍照留念，一起感受圣诞节气氛。

12月25日圣诞节当天上午10时，该堂也举办圣诞感恩崇拜活动，欢迎社区人士出席，体验基督徒进行圣诞感恩崇拜的气氛。

宣扬纪念基督诞生

廖克民说，圣诞节（Christmas）是从“基督”（Christ）和“崇拜聚会”（mass）两个字组成，基督徒庆祝圣诞节的意义就是庆祝耶稣基督的诞生。

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他说，庆祝圣诞节对基督徒最重大的意义是感恩与纪念，因为在《圣经》有清楚记载，救主耶稣基督为世人降生，也是上帝赐给世人最宝贵的礼物，因此，基督徒在这一天庆祝圣诞，以纪念耶稣和发扬基督的精神。

他说，基督徒在庆祝圣诞节时，主要进行的活动包括在圣诞前夕的报佳音，在圣诞节当天早上一家人到教堂参加感恩崇拜，以及一些教徒也参加圣诞晚会等。

“基督徒庆祝圣诞节活动都存在意义，如报佳音是鼓励教徒把耶稣诞生的消息向教徒或非教徒报讯，这个活动现在演变成把基督的福音及祝福传送给更多人，而当中的意义也包括了睦邻精神，让教会或教徒走入社区，传播基督的爱。”

他也提到，在圣诞节当天的感恩崇拜或晚间进行的圣诞晚会则有着团圆及感恩的意义，因此，牧者常提醒教徒，欢庆圣诞节不代表吃喝玩乐，而是应该珍惜一家人或朋友可以欢聚。