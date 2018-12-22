打包饮料店里喝碗收费·贸消局：须求证是否违法 打包饮料坐在店内喝，需不需要付费？乌雪贸消局发言人也坦言，从未见过这样的案例，必须就此事向总部求证是否有违法。

（雪兰莪．万挠21日讯）打包饮料坐在店内喝，需不需要付费？

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乌雪贸消局发言人也坦言，从未见过这样的案例，必须就此事向总部求证是否有违法。

一名万挠居民在嬷嬷店打包柠檬茶冰后，用碗装着坐在店内边用餐边喝，结果被征收30仙的“碗碟费”，大感不解后放上社区脸书求解，引来热议和正反两面的留言。

根据帖文，女事主是在本月9日晚上近10时，于万挠市镇的一家嬷嬷店用餐。

她叫了两种印度煎饼、咖啡和打包一包柠檬茶冰。

为了方便饮用，她用一只碗装着冷饮，并在结账时发觉碗也有被收费。她表明，这是她生平第一次遇上这种事。

在被留言者询及为何打包，但又坐在店内享用时，女事主指因为打包的份量较多。

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女事主出示收据，证明装了冷饮的碗被征收了30仙。

引发网民热议

发出帖文后，虽然有部份人士指该店素来收费略为昂贵，但也有许多人讽刺女事主，甚至有者指她若不愿付费应将冷饮挂在耳边。

不过，也有理智的网民指基于卫生理由，即使没有接触到冷饮但盛过食客物品的碗碟需要被清洗，所以30仙的清洁与人工费是合理的。

贸消局：事主若不满可投诉

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另一方面，乌雪贸消局发言人在受询时指出，根据惯例打包的饮料是不应另行收费，因为额外的塑袋和吸管等费用往往已经加算在售价之中。

“此案情况略有不同，因为事主虽然打包，但却使用了店主额外的资源，所以难以援引条款做出定案。”

他建议，事主若有不满可拨电（1-800-886-800）或者通过网站http://e-aduan.kpdnkk.gov.my/做出投诉，让该局开档调查，若证实店主违法，将会展开取缔行动。

有网民留言指不妨把已付费的碗拿回家。