黄湘薇‧谷歌不是医生 近年经济萧条，一些领域的薪金上升幅度已没有以往般那么大，花红和奖励金这些难免也会缩水。

近年经济萧条，一些领域的薪金上升幅度已没有以往般那么大，花红和奖励金这些难免也会缩水。

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偶尔聚会时，朋友分享自己的工作近况，说得更深入些的话就会聊起自己行业的前景，有时难免会向我吐出类似的话，“你就好啦，医药行业都不会倒的，每个人都会生病，只会越做越好”。

确实，槟城人倘若生病的话基本上不必愁没有医疗服务，反倒是选择众多，有时候甚至多得不懂该如何选择。就如乔治市，几所大医院就在毗邻，那距离近得甚至有次我爸爸要到我院来复诊时闹了笑话。

那天父母一起前来，他们停好车子后，抵达柜台处时，妈妈就联系我，她说找不到之前来的诊所，也好奇柜台的摆设怎么跟上次的大不相同。我妈是路痴，最简易的方法就是让她以拍照方式，拍下她眼前的柜台传给我，那我就可在最短时间内得知她的所在之处。

收到她的信息，打开照片一看，我笑到差点跪地，他们去错了医院，到了邻近的另一所医院……当下真的是哭笑不得，这种事情都能够发生，可想而知医院与医院之间的距离是多么近。

然而，医药行业是否如朋友所言的不会“倒”？医药行业发展蓬勃，但作为医疗前线又是服务业，医院每年在医疗器材与人力资源方面所费不赀。从电子病人记录系统、筛检仪器、治疗器材，到医生、护士、医护人员、复健团队等，每一处都得妥善管理，方能使得万年舟。

在这科技时代，日新月异，人人又是高学历，早已不同于往日般的模式。相较于十多年前的时候，我们会以仰慕又崇拜的眼神仰望着医生，医生吩咐的话都会一一听进去，然后遵照医生指示去完成。

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现在的病人已不如往日般唯命是从。曾看过心脏专科医生在讲座会上苦口婆心地劝告出席者，倘若生病了得看医生，看了医生后也别擅自停止药物抑或是擅自购买药物。他叮咛，有任何问题欢迎跟医生提问，甚至进行讨论。

他曾遇过患有心脏病的病人自己当起了医生，该病人服完药物后，不想再回去复诊，以为只要按照医生第一次所开的处方，到药剂店购买同样的药物继续服用即可。但是不同剂量的药物有不同的药效，医生会根据病人的病情，身体状况而作出相对的调整。擅自用药是非常危险的，不恰当食用的话分分钟药物变毒药，危害了性命。

现今科技爆发的时代，人手一机，遇到甚么问题我们惯性地查询谷歌找寻答案，有者甚至贴在社交网站上询问。能够多方搜罗资料，多参考几项建议固然是件好事。但医病问诊不是三两句就可解决的，一些看似无关紧要的习惯，病史也不能忽视。最重要的还是与医生进行讨论，方为病人制定最合适的治疗方案。

（作者为私人医院业务员）