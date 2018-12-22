杨永年‧关心政治 如果拉大脱离马华后，取得的成绩被包装、宣传，马华的处境会更惨。数年后马华在教育上的功绩恐会被删除，遭年轻一代的华裔遗忘，在大选时派不上用场。

让拉大脱离马华，会再进一步断了马华与华社的联系带。

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如果拉大脱离马华后，取得的成绩被包装、宣传，马华的处境会更惨。数年后马华在教育上的功绩恐会被删除，遭年轻一代的华裔遗忘，在大选时派不上用场。

无论台面上的理由是甚么，如果我要确保马华永不超生，这将是理性的策略。另一方面，马华当然不可以让拉大脱离马华，不然它的后果就会像我在第一段所写的。于是，你读到那些吵架新闻时，不需有甚么情绪，那都是政治上的需要。

土团党接收巫统议员，是理所当然的事，不然土团党要如何壮大？那些反对土团党这样做的公正党和行动党领袖，要为朋友（如果政治上有朋友）想一想，关心一下朋友的处境。公正党在国会中是第一大党，行动党是第二，当然没甚么好怕，但土团党也会要想想自己的未来，难道你们不能理解吗？

现在公正党、巫统、伊党、诚信党、土团党都是马来领袖领导的政党，现成的马来领袖就有这么多，分散成五块，土团党要在短时间内壮大自己，接收巫统议员是理性的策略，开出条件要巫统解散也是理性的策略。

背叛选民甚么的，这些难题也可以用政治策略去解决的，不是吗？别忘了选民容易遗忘，优点是不记仇。

于是，你读到那些吵吵闹闹的新闻时，不需有甚么情绪，那也是政治上的需要。政治上的需要，只有政治人物可以理解，他们的支持者当然也会接受，但新闻读者不一定会理解及接受。即使要尝试理解也不是件容易的事，因为价值观与政治人物的不同。

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很多人会在社交媒体上评论或发泄，有些支持政治人物的某个决定，有些破口大骂，政治人物非常欢迎这些情绪资讯，因为他的团队因此可以掌握舆论走向，再寻找“理性的策略”应对。

其实不关注这样的事情不会有多大损失，不参与甚至不理会脸书上的骂战也不会有甚么损失。下一届大选的“投票指标”还没有这样快出炉，到时候你会因另一些说法而原谅你原本不满的政党，把票投给他们。

不“关心政治”真的没有甚么损失吗？会有的，情绪一平静，你会突然觉得空虚。

（作者为本报高级记者）