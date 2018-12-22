森林局：只要有组织接手管理‧无意封锁升旗山 霹雳森林局局长拿督莫哈末靖表明无意关闭升旗山，只要有一个非政府组织愿意负责管理升旗山，该局愿意合法化该山现有的休闲活动。

升旗山没有封山，人们还可使用柏油路登山，封的只是山泥路。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保21日讯）霹雳森林局局长拿督莫哈末靖表明无意关闭升旗山，只要有一个非政府组织愿意负责管理升旗山，该局愿意合法化该山现有的休闲活动。

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仅雨季关闭多条山路

莫哈末靖强调，该局未如传言封锁升旗山，只是关闭多条可能会危及登山客的山路，柏油路还是开放的，人们依然可以进行登山和休闲活动。

他说，由于这一阵子正值雨季，考虑到登山客的安全，该局才关掉多条山路，其实不只霹雳森林局如此做，其他州属的森林局也在各森林保留地的敏感地带采取相同的措施。

他今日出席该局与多个登山组织成员对话会时汇报说，其实升旗山属于封闭森林保留地，原本人们不可自由进出，要进出该地需申请执照，甭说允许任何消闲、发展、建设等活动。擅自进入该地是违法的，可被罚款不超过1万令吉或监禁不超过3年或两者兼施。

不过，他说，既然升旗山如今已发展为一个地方上著名的休闲地点，该局也无意封锁该山，如果有非政府组织接手管理工作，该局愿意发给该组织准证，不但目前有的休闲活动一概可照旧进行，所有现有的建设也可保留，有关组织还可限制脚车、摩哆车和汽车使用该山的柏油路。

每年须付每公顷100令吉

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他说，要管理升旗山的组织，须每年支付每公顷100令吉的费用，而升旗山的占地不到10公顷。

他说，为了民众的安全着想，即便将来有团体愿意接手管理工作，当局也不能完全开放现有的10条山路，大概只会开一半。

谢保恒（左起）、莫哈末靖及茜蒂莎菲卡与对话会出席者合影。（图：星洲日报）

西华古玛：愿承担申请准证费用

行动党华都牙也国会议员西华古玛保证，有关非政府组织无需为申请用途准证的费用烦恼，他和辖下九洞州议员谢保恒和万里望州议员周锦欢，愿意合力承担这笔费用。

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他说，他早前和谢保恒等人接到登山客的投诉，已上升旗山视察，诚如当局所言并没有封山，只是封了山路，他们也聆听了登山客的心声。

封闭森林保留地法律有约束力

“我们知道民众不希望封山，我们也不希望。既然现在当局只要有民间组织接手管理该山，就愿意发准证，我不想收费问题阻碍事情，所以我和同僚会负责这笔款项。”

他提醒，封闭森林保留地的法律是存在的，即便过去50年有关法律从未被执行，它还是有约束力的，必须受遵循，因此到目前为止，擅自进入该地仍属违法。

他说，过去当局没有执法，是因为不曾发生事情，将来要是发生了事，到时恐怕民众又会怪罪当局没有遵循条例行事，而新政府要做的是依法行事。

他表示，从今日出席的登山组织代表谈话，他认为他们原则上同意委一个组织或小组接手管理升旗山，不管怎样，他与同僚过后会跟进此事。

出席者包括近曼绒近打区森林官员茜蒂莎菲卡、谢保恒、周锦欢及市议员林美缃。