威省大旗鼓舞龙狮明游行‧越南队上演火龙秀 今年的大游行将有38支队伍参与，超过1200人参与，是历年来最庞大的游行，驾驶人士受促当晚避开相关道路，以免陷入车龙。

越南火龙队只表演5次“火龙秀”，民众切勿错过。（图：星洲日报）

（槟城‧北海21日讯）后天（23日）举行的2018年第十届槟州同乐会威省大旗鼓舞龙狮大游行，来自越南的火龙队全程将表演5次“火龙秀”，每次30秒，想一睹此首次在槟州上场的表演，切勿错过。

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由槟州旅游发展委员会主办，甲抛峇底华人体育会协办的年度盛会，从北海威省市政局大操场出发，途径红毛井路及拉惹乌达路，直到北海斗母宫前的检阅台，全程4.4公里。

逾1200人参与历年最庞大

今年的大游行将有38支队伍参与，超过1200人参与，是历年来最庞大的游行，驾驶人士受促当晚避开相关道路，以免陷入车龙。

工委会主席赖国平昨晚在新闻发布会上说，大游行将在晚上7时开始，由4支铜乐队在出发前先各演奏10分钟，越南的火龙队随后上场进行第1次“火龙秀”，之后便由嘉宾挥旗开幕。

他说，越南火龙队在游行时也会表演3次“火龙秀”，地点则尚未确定，最后1次则是在终点的检阅台。由于每一次“火龙秀”都将花费300多令吉放烟火，因此只能放5次。

“该条龙是甲抛峇底华人体育会从越南订制，配合这次游行更是邀请来自越南的龙狮队前来表演。”

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他说，除了越南火龙队，由甲抛峇底阿都卡迪尔国中女学生及副校长组成的中学女舞龙队也是焦点之一，这也是槟州首支，甚至是全马首支女舞龙队。

他说，主办单位也邀请国、州、市议员及各区社委会主席前来参与，与槟民及游客同欢共乐。