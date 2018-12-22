太平市会吁民众帮帮忙．拍照揪垃圾虫 为了确保太平的清洁及卫生，市民受促拍下“垃圾虫”乱丢垃圾的图片或视频并传给太平市议会，市议会将“按图索骥”，采取行动对付这些垃圾虫。

一些小贩及公众不把垃圾丢入清空的垃圾槽，导致清洁工人必须把垃圾逐一丢入垃圾槽内。（图：星洲日报）

（霹雳．太平21日讯）为了确保太平的清洁及卫生，市民受促拍下“垃圾虫”乱丢垃圾的图片或视频并传给太平市议会，市议会将“按图索骥”，采取行动对付这些垃圾虫。

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太平市议员刘长一今日出 席太平市议会主办的“慢跑捡垃 圾”活动时表示，虽然市议会苦 口婆心劝告公众不要乱丢垃圾， 但一些市民仍不愿遵循，继续乱 丢垃圾，除了有碍观瞻，也引起 清洁卫生问题。

他说，为了对付这些缺乏公 民意识者，太平市议会呼吁公众 合作，当发现市民乱丢垃圾时， 可将他们丢垃圾的情况拍下，然 后把图片或视频传给市议会。

“当市议会接到这些证据 后，将按照公众提供的资料进行 调查，在掌握了乱丢垃圾者的身 分后，会发出罚单给他们。”

刘长一说，脸书上常会出现 不负责任者乱丢垃圾的图片或视 频，这或多或少也可让当事人在 发现后，停止乱丢垃圾的行为。

太平市议会与多个单位展开的 “慢跑捡垃圾”活动， 在短时间内捡得许多袋的垃圾。（图：星洲日报）

乱丢垃圾最高罚款2千

刘长一表示，其实太平市议会已准备了足够的垃圾槽及垃圾桶让公众丢弃垃圾，但相信是习惯使然及为了方便，一些居民仍然 乱丢垃圾，形成许多的非法垃圾堆，影响其他居民的生活。

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在1976年地方法令171条文，以及1984年太平市议会公众清洁法令 下，一旦乱丢垃圾罪成，可被判罚款不超过2000令吉，监禁不超过1年或 两者兼施。

梁文毅：慢跑捡垃圾清洁环境

市议员梁文毅表示，这项获得私人公司及非政府 组织参与的“慢跑捡垃圾”活动，主要是为 了打造太平清洁卫生环境，并提升市民的生活素 质。

他说，乱丢垃圾是非常痛头的问题，除了 市议会每天不断清理，最重要的是市民的配 合，才能一劳永逸的解决。

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他表示，根据地方政府条例，市民及商 家都须自备垃圾桶装垃圾，当中住宅的垃圾 桶为不少过120公升，商店的不少过240公 升。

他指出，如果市民都根据指示把垃圾 丢在垃圾桶内让垃圾车载走，遍地垃圾 的情况及非法垃圾堆将会大幅度减少。

“这项活动将在每个月的第3个星 期举行，欢迎公众参与，一齐打造一 个优质的生活环境。”

出席“慢跑捡垃圾”活动的市议 员包括王星元、关国富、黄书文及太 平市议会秘书波汉。

太平每天垃圾量达250吨

除了捡垃圾，市议会也在活动中派发如何清 理垃圾的传单指南给贩商，传单中指太平 每一天有多达250吨的垃圾量，需要22辆垃圾车载送 处理。

若以一年的垃圾量计算，太平每年的垃圾量多达9万吨，足以填满整个太平湖，而处理垃圾的费用 每年高达580万令吉。