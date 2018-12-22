彭文宝：处理厨余‧威省装2沼气生产器 他说，这个方式将减轻市政局在处理厨余方面的工作，州政府希望酒店和餐饮业者响应州政府的新计划，把厨余送到市政局的处理器。

彭文宝（右六）分发客制保温瓶给威省市议员和市局职员；右七是罗查里。（图：星洲日报）

（槟城‧大山脚21日讯）槟州环境事务西亚，尤其槟城。

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委员会主席彭文宝说，州政府将引用中国农业部的沼气科学研究院技术和设备，在威省安放2个可以通过厨余生产沼气（生物气体）的处理器，再把沼气运用在日常生活上。

他说，这两个处理器售价两万多令吉，威省市政局将是这项生产沼气的先驱，其中1个处理器将安放在市政局范围内，另一个暂时建议设在华都地区。

他说，这个方式将减轻市政局在处理厨余方面的工作，州政府希望酒店和餐饮业者响应州政府的新计划，把厨余送到市政局的处理器。

罗查里：巴刹剩菜当“原料”

市局主席拿督罗查里说，厨余处理器在明年安装之后，菜市场的厨余、被丢弃的蔬果等必须送到市局，作为生产沼气的“原料”，也减少市局处理厨余的工作。

彭文宝今日在威省市局分发通过其委员会拨款购买的保温瓶给市议员和市局职员后说，已刻上个别职员的名字保温瓶，是配合州政府将于明年1月1日开始推行的“禁用一次性塑料餐具运动”，特别送给职员使用。

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他说，槟岛和威省的地方政府职员都获得保温瓶，一起与州政府在2022年达到70%垃圾循环率的目标。

罗查里说，所有职员已被通知在明年开始的会议上，必须携带自己的饮料容器，市局不再像过去般为职员提供瓶装或杯装的饮用水。

他认为地方政府的市议员和职员没有借口说不懂州政府的环保政策，所以，职员不只应该在工作上遵守，回到家中也要懂得垃圾分类等政策。