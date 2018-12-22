龙宝宝上一年级．銮县华小新生增加 虽全县华小总人数持续下降，但在龙年宝宝的效应下，居銮县21所华小的2019年一年级新生人数达到1168人，开设46个班级，相较2018年增加了114人（10.8%）。

居銮中华三小2019年一年级新生增加28人，相较2018年的数据，是全县新生人数增加最多的学校。（图：星洲日报）

（柔佛．居銮21日讯）虽全县华小总人数持续下降，但在龙年宝宝的效应下，居銮县21所华小的2019年一年级新生人数达到1168人，开设46个班级，相较2018年增加了114人（10.8%）。

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2019年居銮县华小生总人数持续下降，共有6810人，相较 2018年的6938人，减少了128人。

博爱华小开5班全县最大型

根据星洲日报《大柔佛》社区报的统计，居銮县21所华小 当中，有14所华小的新生人数都有不同程度的增长，其中以居 銮中华三小（115人）的新生人数增长最多，增加了28人，其次为位于市中心的中英华小（95人），增加27人；其三则是位于 郊区的加亨华小（81人），增加了23人。

无论如何，博爱华小仍然稳坐全县最大型华小的位置， 2019年全校人数达到1060人，其中一年级新生人数160人，比 2018年多了2人，仍然开5个班级。

其次位于叶陶沙新村的平民华小，2019年新生人数为140 人，全校总人数为802人，一年级也同样开5个班级。

除了加亨华小，郊区华小中新生人数增长较明显的包括实 里拉龙华小（14人）、新邦令金南马华小（11人）；其余大部 分华小的新生人数属于小幅度增长，分别是巴罗华小（3人）、 梁站立德华小、令金振强华小、沙翁华小（以上2人）、吗什华 小、佳雅华小（以上1人）。

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博爱华小稳坐县内最大型华小，也是唯一一所学生人数超过千人的华小。（图：星洲日报）

育民华小仅3学生创新低

新生人数最少的华小是巴罗育民华小，只有仅仅3人，也是该校创校以来的新低，比2018年7名新生减 少了4人。

该校校长余淑芳指出，这3名新生分别华人、马来人和印度人各1人，但2018年六年级毕业生有14人，也让全校总人 数减少了11人，仅有44人。

她说，该校曾到巴罗区各个幼儿园积极招生，但效果甚微。

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沙翁华小总人数全县最少

另外，沙翁华小的全校总人数仍是全县最低，只有40人，一年级新生人数5 人。该校卢洁娴校长受询时，呼吁居住 在明吉摩路一带住宅区的家长，能够选 择将孩子送往沙翁华小就读。

卢洁娴校长指出，这些住宅区与该校的距离只有10分钟的车程，而且教师 与学生的比例为1：4，因此能够更全面 的照顾学生的学习和发展。

她也透露，由于学生人数少，全体的学生都有机会参与各类型表演和比 赛，校园也更贴近大自然，是大型学校 无法媲美的，也更符合现今教育部所倡 导的快乐学习理念。