受邀到澳门国际幻彩大巡游‧邦咯舞鱼旗舞出国际 配合过去几届邦咯海岛节而研发自创的“舞鱼旗”，获得国际关注，上周受到澳门特区文化局邀请，拉队到澳门出席本月16日的“2018澳门国际幻彩大巡游”，除了参与踩街大游行，也获安排在庆典舞台上呈献舞鱼旗表演，向海外人士展现独有的邦咯岛舞蹈鱼旗文化。

马来西亚邦咯岛鱼旗队在澳门大三巴参与踩街大游行，让澳门人见识邦咯岛的舞鱼旗文化。（图：星洲日报）

（邦咯岛21日讯）邦咯岛舞鱼旗舞出国际，在国际舞台绽放光彩！

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配合过去几届邦咯海岛节而研发自创的“舞鱼旗”，获得国际关注，上周受到澳门特区文化局邀请，拉队到澳门出席本月16日的“2018澳门国际幻彩大巡游”，除了参与踩街大游行，也获安排在庆典舞台上呈献舞鱼旗表演，向海外人士展现独有的邦咯岛舞蹈鱼旗文化。

这项由澳门特区文化局主办、多个澳门政府部门及民间机构支持的庆祝澳门回归中国19周年的“2018澳门国际幻彩大巡游”，本月16日下午3时在地标景点——大三巴牌坊精彩揭幕。

来自海外10多个国家和中国内地、香港的19支队伍，加上澳门本地的57支队伍，共1700多名表演者呈献一场“爱、和平、文化共融”的回归庆典。

组织14人“邦咯鱼旗队”

鱼旗队在收到邀请后，由东方人文艺术馆统筹这次行程，结合来自摆渡人艺术空间负责鱼旗制作，人人人鼓剧场负责配乐，Hello Pangkor负责舞鱼旗，组织起14人团队的“马来西亚邦咯岛鱼旗队”。

演出当天，马来西亚邦咯岛鱼旗和另外75支表演团队在大三巴沿途载歌载舞，与观众互动热烈，最后汇聚于西湾湖广场，多个神话角色以大气球形式压轴现身天际，配合夜空绽放的灿烂烟花，为市民和游客带来一个充满节庆气氛的嘉年华欢乐派对。

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鱼旗队也被主办单位安排在2018澳门国际幻彩大巡的庆典舞台上演出，更获当地电视台现场直播。（图：星洲日报）

庄立康：花2个月筹备

东方人文艺术馆执行总监庄立康指出，来自摆渡人的刘启辉和黄秀娟老师，早在一个星期前就抵达澳门，带领25名澳门圣若瑟五校的中学生制作鱼旗，后来也参与在演出队形里。

“团队用了2个月的时间重新制作新鱼旗，排练及认真的去筹备，团队也荣幸地被主办单位遴选能在闭幕的舞台上呈献演出，而且澳门电视台也在做现场直播。

“参与舞鱼旗的队员当中，有许多年轻队员是第一次出国，这一次的演出经验对他们来说绝对是大开眼界，获益良多。”

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邦咯鱼旗队概念源自于2013年的邦咯海岛节其中的岛民剧场里，用了鱼旗来带入邦咯这海洋之岛，衍生出了的新文化产物，其他地方有舞狮舞龙，邦咯岛可否出现鱼旗队，结果鱼旗队就这样的组织起来。舞鱼旗除了在每届海岛节出现，也活跃地参与了“看见十八丁”艺术嘉年华，马来西亚华人文化节，台湾梦想嘉年华等活动。