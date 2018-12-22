加拿大首次正式要求中国释放两名被扣押公民 加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔（Michael Spavor）被指在内地涉嫌从事危害中国国家安全的活动遭扣押，加拿大政府首次正式要求中国放人。

（渥太华22日讯）加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔（Michael Spavor）被指在内地涉嫌从事危害中国国家安全的活动遭扣押，加拿大政府首次正式要求中国放人。

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加拿大外长方慧兰发表声明，表示对中国当局本月早前随意拘押两名加拿大公民感到深切忧虑，促请中方马上放人。方慧兰强调加拿大是法治国家，华为首席财务官孟晚舟正面对公平、公正及透明的法律程序，重申加拿大尊重国际协议，包括与美国之间的引渡条约，形容法治是自由社会的基础，渥太华当局会捍卫和履行此原则。

加拿大高层官员透露，政府周五（21日）传召中国驻加拿大大使，表明渥太华当局的立场。美国、英国及欧盟亦发声明，表示支持加拿大。

另外，中国外交部证实，另一加拿大公民麦克弗（Sarah McIver）因非法就业问题，被地方公安机关行政拘留，中加双方有顺畅的领事沟通，中方亦为加方行使领事工作提供便利。（香港明报）