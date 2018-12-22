陈国耀加强“横的交流”‧华团活动可邀友族 他也会向州政府建议加强文化内容大纲，要让各族文化融汇在一起，让友族真正认识华人文化，而非只认识华人文化的武术。

“寒梅冬至，爱心热爆唐人街”活动，真的热爆唐人街。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打21日讯）吉打州房屋及地方政府、工业及投资委员会主席陈国耀说，我国华人传统文化在“横的交流”的力度还不足，大部份友族对华人文化认识不多。

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他建议华团未来的活动，邀请友族团体代表参与，逐步加强双向沟通与交流。

他也会向州政府建议加强文化内容大纲，要让各族文化融汇在一起，让友族真正认识华人文化，而非只认识华人文化的武术。

陈国耀（右四）在曾敏凯（右五）陪同下为“寒梅冬至，爱心热爆唐人街”活动开幕，左起叶绍明、曾文春、丁善存、罗填水、谢泰维、何勇霖，右起杨金顺、郑栝斯及郑瑞隆。

陈国耀昨晚受邀请为五大乡团主催，吉打广东暨汀州会馆承办的“冬至爱心热爆唐人街”活动主持开幕时致词。

他说，乡团在我国落地生根，可从以往团结乡亲宗亲的角色，扩大扮演传承传统文化的角色。

曾敏凯：推广文化须深入认识

亚罗士打国会议员曾敏凯说，若要推广及传承文化艺术，绝非拥有钱财就足够，也需要真正认识或掌握相关技术。

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他赞扬华团长期扮演推动中华传承文化角色，也希望未来政府也积极配合，让友族也可接纳华人文化为大马文化之一。

杨金顺：让下一代了解习俗

工委会主席杨金顺说，优秀传统文化是民族传承和发展的根本，失去了等于断了命脉。

他说，该会举办“寒梅冬至，爱心热爆唐人街”活动，要使下一代了解传统吃汤圆团聚习俗的意义，感受节日的气氛，也希望促进华人发祥地唐人街一带的发展。

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吉打福建公会妇女组呈献的各类汤圆。