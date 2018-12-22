学习磨合母女关系·卓林再离家吴绮莉不强留 吴绮莉（Elaine）的女儿吴卓林早前与外籍同性密友Andi于加拿大结婚，返港后二人租住公寓却因欠租而惊动警方介入，后经Elaine出手帮助并接回女儿返家。本以为她与卓林一起居住，能修补母女关系，原来卓林与太太已搬出去。

（图：香港明报合成图）

（香港22日讯）吴绮莉（Elaine）的女儿吴卓林早前与外籍同性密友Andi于加拿大结婚，返港后二人租住公寓却因欠租而惊动警方介入，后经Elaine出手帮助并接回女儿返家。本以为她与卓林一起居住，能修补母女关系，原来卓林与太太已搬出去。

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昨日Elaine出席与医学美容中心合作推出的慈善画册记者会，画册中其中一幅是她与女儿小时候一齐绘画的作品，坦言一切仍在学习中，与女儿关系仍是磨合期，希望凭正能量面对一切。

盼母女再合绘油画

Elaine以蜕变见证人身份拍摄一辑性感相片，昨日记者会率先分享，并展示她以15幅旧油画作品搜集而成的画册，捐予慈善机构，欲藉此发放正能量。曾办个人画展的她指其中一幅作品有兔仔，因女儿属兔而画，形容是非卖品。

Elaine坦认希望将来与女儿有机会再度合绘画作，重拾昔日母女亲厚关系。她承认卓林近期连串发生的事令她有压力：“每人都有不同压力，朋友或亲人间要互相扶持。”她认为人很多时看不到自己不足之处，所以朋友间应互相帮助，不要太多负能量。（卓林明白吗？）“慢慢来。”她续说母女正处于磨合期，自己正在学习中，“这两三年我自己也有进步，脾气好了！”

强迫只会有反效果

上星期卓林与太太Andi因欠租一事，跟吴绮莉搬回家住，Elaine透露卓林已搬走，在外租住地方，她没有劝女儿留下，她说：“只能让她自己经历和感受，作为母亲只可从旁提醒。目前不宜操之过急，因每人观点和角度不一，不能强迫对方做不愿意的事，有时越叫反而对方越不会去做。”

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她没表明有否经济上帮助卓林，只答会顺其自然，如女儿提出合理要求会帮她。至于日后若欠租再惊动警方，她认为不担心得太多，唯有祈祷将一切交托给神。

说到卓林爱拗气，Elaine觉得与年纪有关，她认为人需要自我反省，去学懂看事的对与错，要时间学习。她又说会先尽量做好自己，要明白不能控制所有事，不可要求太多。

不愿提及成龙

重提卓林早前在访问提到，在上海读书时遭校友欺凌一事，Elaine谓要在已过去的事从中学习，学懂每事都有正反两面，既然已发生了，就学习以正能量面对。

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她没有与女儿倾心事，宁愿用身教。相信女儿对她影性感照不会有意见，工作事从不会过问她。问成龙有否就卓林的事联络她？Elaine表示不关自己的事不会作答。（香港明报）