行情淡省钱买．“回到校园”没购潮 距离学校2019年新学年开学日还有大约两个星期，然而劳勿“回到校园”市场还是没有热起来。

又是回到校园购货时，这时候家长都会为孩子选购校服。（图：星洲日报）

（彭亨．劳勿21日讯）距离学校2019年新学年开学日还有大约两个星期，然而劳勿“回到校园”市场还是没有热起来。

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商家说，今年原产品价格低迷，市民没 有多余的钱来花费，大家在可省则省的前提之 下，目前还未出来为孩子或孙子添购校服、校 鞋和书包等开学用品。

他们估计，下个星期才会有更多的人出 来为孩子或孙子购买开学用品。

受访商家说，现在的“回到校园”市场 不会比过去的好，主要是学生人数逐年减少， 人人银根紧缩加上马来商家的生意竞争，到店 的顾客不会多。

进发服装中心东主刘宝华：商家优惠折扣吸引顾客

进发服装中心东主刘宝华说，今年原产品如油棕和像 胶价格低迷，间接造成服装市场处于萎缩状态中。

他说，政府援助贫困家庭活动也减少，低收入群拿不出 多余的钱来购物，因此非在最后一分钟，都不会为孩子购买 开学用品。

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“这几年来，店年不会一天到晚都挤满人，顾客都会选 择下午或是五六时来店购买校园用品。

“虽然顾客不会如过去几年多，但是生意还是有得做，主要是我们提供了 足够的各色校服让顾客选择。”

他说，一些学校校服颜色常常换，每一间学校的校服颜色也有差别，因此 商家必须准备多种颜色的校服让学生或家长去挑选。

他说，趁开学日到来，商家都会给予折扣优惠来争取顾客。

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家长梁带起：孩子发育期不多买

“我是为就读初中二的孩子购买白 衣，价格有一些高。

“孩子在发育期，衣服很快就不合身，因此 我不多买，买两件怕不久后就会浪费。

“东西样样起价，校服校裤也一样，收入不 见涨高，家长们购买孩子学校用品都要想一想之 后才拿货付钱。”

江时装屋东主江官祥：今年生意额下滑

江时装屋东主江官祥说，比较起过去几年，今 年的生意应该下滑了三四巴仙。

“大家都说行情不好，树胶没价，能省则省。去 年这个时候，家长们早就蜂拥到来为孩子购买校园用 品了。”

他说，目前商品价格还算是可以，货品来价涨幅 不大，可以自己吸纳，最重要的是顾客满意售价，有 看有买。

他说，现时顾客多为华人，马来人则在最后一分 钟到来店内选购校服、校鞋和书包。