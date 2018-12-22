洪维生‧给交通部长陆兆福一个赞 财政部长林冠英、副教育部长张念群、副国防部长刘镇东、国会副议长倪可敏、原产部长郭素沁、能源科艺与环境部长杨美盈以及财政部特别官员潘俭伟的表现真的让人失望。

回想起509大选前的全民海啸情景以及知道换政府后的热泪满眶，再到好多的火箭议员成为部长，心里真的是兴奋到不行而对新马来西亚充满期待，但是往往是期望越高，失望越大。

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财政部长林冠英、副教育部长张念群、副国防部长刘镇东、国会副议长倪可敏、原产部长郭素沁、能源科艺与环境部长杨美盈以及财政部特别官员潘俭伟的表现真的让人失望。

正当对火箭党的议员、部长的表现失望的时候，交通部长陆兆福的表现就让我佩服，赞赏。

从一上任以来，除了乘搭公共交通和人民打成一片以外，他所做的一切政策包括取消AES之前的罚单、考车不能“包”、提供公共交通系统的月票优惠、公开车牌竞标的收入回归政府、勇敢地面对要求禁止电子叫车服务的德士公会的抗议行动，充份的表现出个人的智慧和做事的勇气。

尤其是最近和新加坡政府杠上了，关于新加坡要明年开始在实里达机场使用新的ILS系统，领空主权和海域争端的问题上，他的表现十分出色。

陆兆福也制作简单易懂的短片来说明为甚么我国反对新加坡的ILS系统，以及该系统如何侵占我国的领空和我国以后在该地区面对的发展问题，也要求新加坡必须更改该系统的飞航路线。

其实，新加坡是一个很擅长打媒体战的国家，从来就没有我国媒体或部长或政府官员有这样的敏感度，常常让我国在面对和新加坡的一些争端议题上处于下风。这一次陆兆福的表现真的让人眼前一亮，给你好多好多的“赞”。