独居老人板屋失修漏水．村民募款助修屋 双溪热力独居老人蔡文昌60年板屋年久失修，逢雨漏水，求助无门，热心村民决定发动筹募维修费 ，目标为1万令吉，希望能在农历新年前协助他解决问题，安心过年。

热心村民将协助蔡氏发动筹募，以维修屋顶。（图：星洲日报）

（彭亨．双溪热力21日讯）双溪热力独居老人蔡文昌60年板屋年久失修，逢雨漏水，求助无门，热心村民决定发动筹募维修费 ，目标为1万令吉，希望能在农历新年前协助他解决问题，安心过年。

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温志光：盼筹获1万令吉

村民温志光（51岁）披露，单身的蔡文昌没有笆地等产业及经济来源，只靠 帮忙别人割橡胶赚取微薄收入过活，其住 处的屋顶锌片生锈穿洞，天花板等也因为 陈旧及逢雨漏水情况下受到严重破坏，在 过去6年来，每当下雨时，老人家在屋子 内就必须忙于盛水及避雨，尤其是雨季时 期，连睡眠都无法安心。

“根据蔡文昌向我们披露，在2016年 时，政府曾经提供特别拨款供新村居民申请，以便维修年久失修的房屋，当时蔡氏 有向时任村长郑金花申请，但是对方却拒 绝签名，因此无法申请到有关拨款。”

他说，由于蔡氏住处损坏的情况越来越严重，一批热心村民见蔡氏求助无门， 因此计划通过双溪热力普度委员会的名 义，为蔡氏发动筹募维修费行动，目标暂 定为1万令吉。

蔡文昌指出，每逢下雨，雨水都透过屋顶锌片的生锈缝隙进入天花板流至屋里，导致地面全湿。（图：星洲日报）

让蔡文昌过个安乐年

“如无意外，我们会在接下来的两个星期内展开筹募维修费活动，一旦筹足经 费，将会立刻动工进行维修及翻新工作， 希望能在明年农历新年前完成，好让蔡文 昌过一个安乐年。”

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此外，他们也将向在双溪热力土生土 长的美律区州议员李政贤求助，希望能通 过其他管道帮助蔡氏。

另外，温志光也希望郑金花向村民交 待，为何蔡文昌当时未获得帮助。

由于缺乏经费，蔡氏住处逢雨漏水的问题持续6年未能维修，使情况恶化。（图：星洲日报）

郑金花： 蔡文昌不曾求助申请拨款

另一方面，时任村长郑金花接 受本报电话访问时，否认本 身拒绝帮助蔡文昌的指责，更申诉蔡文昌不曾与她见过面要求帮助，更不 曾向她提呈过任何资料及表格要求签 名。

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“当年的确有许多村民主动向我 求助，以向政府房屋部申请有关特别维修拨款，也有许多人成功获得拨款 并维修了房屋。不过，在这过程中， 蔡文昌不曾与我联络，试问我本身又如何知道他有什么需要？要怎么样的帮助呢？

“在过去担任村长期间，任何村民 需要帮助的，我都尽量协助。但是，如今联邦政府在本届全国大选中已改朝换代， 我已经不是村长，要帮忙都已经爱莫能助。”

除了屋顶漏水，已 经陈旧不堪的陈旧板屋也需要一笔经费翻新。（图：星洲日报）

李政贤：将尝试其他管道协助

与此同时，李政贤指出，由于双溪热力所在选区并非希盟国州议员选区，因此希盟国、州议员无法动用本身选区拨款跨区协助，无论如何，他将尝试透过希盟正、副部长争取拨款，或透过非政府组织 的帮助，协助蔡文昌解决问题。