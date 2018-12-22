十字路口车祸频传‧商民：讲了8年未改善 从前朝政府到改朝换代，多次反映和申诉仍不见十字路口的交通情况有所改善，当地住户和商家无奈表示，他们针对十字路口的交通问题足足讲了8年，如今依然是个空谈，至今未见地方政府正视这关乎人命的民生问题。

商民建议在哈欣路与拉玛路十字路口设置交通灯，一劳永逸解决交通乱象问题。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡21日讯）麻坡哈欣路与拉玛路交界的十字路口三不五时发生大小车祸，每每听到交通工具传来的碰撞巨响，以及目睹骑士和司机鲜血涔流痛楚呻吟的表情，附近商民的心情都会往下沉去，他们不禁要问，这样重复又重复的恐怖情景，到底何时才会了结？

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从前朝政府到改朝换代，多次反映和申诉仍不见十字路口的交通情况有所改善，当地住户和商家无奈表示，他们针对十字路口的交通问题足足讲了8年，如今依然是个空谈，至今未见地方政府正视这关乎人命的民生问题。

哈欣路与拉玛路经常发生大小车祸，令商民触目惊心。

平均一个月至少2车祸

位于哈欣路的商家向星洲日报《大柔佛》社区记者投诉说，哈欣路与拉玛路十字路口可说是市区范围的车祸黑区，平均一个月至少发生两宗车祸事故，有时候在短短一个小时内就上演两起车祸，情况令人担忧。

据商家指出，由于该十字路口车流量频繁，加上道路缺乏安全措施，以致常常上演轿车及摩托车纵横交错的情景，堪称险象环生。

夜晚昏暗轿车失控撞店屋

十字路口人行道的石墩遭轿车撞损，威胁路人安全。

“整条哈欣路缺乏照明灯，在夜晚时分十分昏暗及容易引发车祸，也曾发生轿车失控撞入店屋及店柱，叫人心惊胆战。”

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受访的商家希望麻坡市议会及相关部门能够考虑在该十字路口设置交通灯，以一劳永逸解决该道路车祸频传的问题，让居民和商家都能安心居住和营业。

丘振隆：常成车祸现场“目击者”

丘振隆指店前的柱子曾经遭飞撞入店屋的轿车撞断。

在哈欣路经营宠物店已有13年的丘振隆（40岁）指出，由于其宠物店恰好坐落在十字路口旁，每当发生车祸时，他便成了第一个现场救援的“目击者”。

他说，每次听到紧急刹车和碰撞的声音，其心情便会跌入谷底，而每当亲睹轿车司机或摩托车骑士鲜血直流及痛楚的神情，就会感到心痛和同情，而自己唯一能做的，就是马上施予援手。

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“车祸发生后，我便第一时间召来救护车及协助安抚伤者，过后还得负责清洗马路上的血迹，真的很无奈。”

他指出，曾经有一次其店面的柱子及隔壁商店遭轿车撞入，幸好事发在夜晚时分，否则后果不堪设想。

何振和（左）与谢宜孝指着围栏的石柱被撞得损坏不堪。

何振和：盼路口设交通灯

饮料批发业者何振和（31岁）表示，虽然对车祸的发生几乎是感到麻木了，但为了公众的安全，希望有关当局能够采取必要的安全措施，包括在十字路口画上减速黄线、设立路墩等，让来自四面八方的车辆缓慢行驶。

他说，曾经多次反映十字路口威胁民众安全的问题，但从前朝讲到现在，问题一直悬而未决，大小车祸却一幕又一幕上演，令他感到无策。

“由于哈欣路附近有多家商店及小学，希望有关当局能够考虑在有关十字路口设立交通灯，解决交通意外事故频密发生的情况。”

谢宜孝吁正视问题严重性

商人谢宜孝（53岁）则指出，哈欣路与拉玛路的十字路口车祸频传问题讲了最少8年，但至今还是不见改善，令人感到失望。

他说，该十字路口过去曾经发生死亡车祸，路口的栏杆、路墩和三角埔也常常被车辆撞损，情况狼狈，希望当局正视问题的严重性，避免发生悲剧才来亡羊补牢。

余德庆：续争取设置交通灯

麻坡市议员余德庆受访时表示，他将会向市议会要求在哈欣路与拉玛路的十字路口画上减速黄线，同时再次向公共工程局反映商民要求设置交通灯的建议。

他说，他于去年曾向公共工程局反映商家要求设立交通灯，惟该局表明有关十字路口的交通流量仍未达到需要设立交通灯的标准。

“我了解到有关十字路口经常发生车祸，也希望涉及车祸的人士能够前往警局投报，以让警方掌握车祸案例，使到在提出申请设立交通灯方案时，有更充足的理由。”