明年1月推介半年缓冲期．汝来带头零保丽龙 森州政府将于1月1日开始推行 “零保丽龙”计划？

塑料盒与保丽龙的价格相比高出一倍，相信这费用将由消费者来承担。（图：星洲日报）

（森美兰．汝来21日讯）森州政府将于1月1日开始推行 “零保丽龙”计划？

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虽然州政府还没有作 出宣布，可是今日汝来市 议会主席拿督扎扎里在 汝来市议会月常会议中就 作出了预告，也建议让汝 来商家有半年的缓冲期去 适应这项计划，希望在明 年下半年，汝来社区将率 先达致“零保丽龙”的目 标。

扎扎里：保丽龙厂商须停产

扎扎里指出，这项新政策明年1月才会推介， 不过在首阶段并不会强硬落实， 反而会给予缓冲期，让商家及消 费者适应。

他说，一旦“零保丽龙”的 政策推行后，在州内的厂商也必 须停止生产，惟市议会会给予 时间让他们消耗存货。

“森州大臣已经赞同零保 丽龙计划，同时也鼓励市民 自行携带饭盒及餐具，减少 塑料袋使用量，为保护地球 出一分力量。”

他说，这也是配合联 邦的政策，而森州在落实 后，地方政府将扮演监督的角 色，提醒低成本的小贩业者使用 塑料盒之余，也要教育市民将携 带饭盒成为习惯。

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商家希望政府能给予足够的时间，免得之前存下的保丽龙货源面对亏损。（图：星洲日报）

商家促提供更长缓冲期

对于“零保丽龙”计划，许多业者为此感 到欢迎，但促请政府提供更长的时间来 适应这项新计划。

餐饮业者告诉《花城》社区报，许多州属已 展开这项计划，惟森州只听楼梯响，新计划至今 无法落实，业者也不曾听闻将于明年开跑。

业者坦言，塑料盒子比保丽龙的成本高出 一倍，换言之要外带的市民需多缴付塑料盒的费 用，因此促请市民携带饭盒，提倡环保之余，也 节省花费。

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外带餐饮价格将提高

业者认为，一旦落实塑料盒后，对于外带的 餐饮价钱也必然提高，因为羊毛出在羊身上，业 者会将塑料盒的价钱由消费者来承担。

对于商家而言，许多厂商及商家仍未接获 推行“零保丽龙”的通知，并对这项政策毫不知 情。

商家指出，若政府决定落实后，就得确保提 供足够的时间来推行，免得留存货源，面对亏本 风险。

“若厂商接获通知停止生产保丽龙，那我们 也自然拿不了货源，因此唯有厂家停止生产，才 能全面落实零保丽龙计划。”

市民鼓励自行携带饭盒或餐具，以减少塑料使用量，为环保献出棉力。（图：星洲日报）

JL冷冻食物东主李荣达（35岁）：塑料盒比保丽龙贵

塑料盒在市面上已普遍使用，但 在森州还未正式推行，因此大 部份的业者仍使用保丽龙。

塑料盒子与保丽龙的价钱相比，高 出60%至70%。由于我是每周拿货，若 政府在明年实行时有提供缓冲期，那么 我们卖完就不再拿货了。

对于这项政策，只要厂家不再生产 保丽龙，那商家也没机会售卖保丽龙。

嘉宝企业东主邱成安：半年库存怕销不完

对政府即将在下个月推行无保丽龙计划感到惊讶，毕 竟都未作出任何公布，却在明年正式推行了。

我目前的存货量能维持6至8个月，希望政府能提供足够 的时间让我们清货，免得面对亏损。

鸿记鸡饭卢玉兰（65岁）： 塑料盒设计应改善

曾试过用塑料盒装鸡饭，但塑料盒子遇热就变软，封口又不好，结果鸡饭都被打翻了，最 终换回使用保丽龙。

若盒子设计能改善，如同保丽龙般轻便，相信深受市民欢迎。

塑料盒遇热后还会发出异味，若长期使用对健康无益，因此政府在批准塑料盒生产方面务必确保塑料盒无 损健康。

新广来茶餐室鸡饭小贩吴荣茂（27岁）： 鼓励食客自带饭盒

我鼓励食客提倡环保，自行携带饭盒，因为使用塑料盒打包须另加20至30仙的收费。

汝来一带许多工厂已禁止使用保丽龙，工人打包 都自行携带饭盒，不过饭盒较后须清洗，这对打工族 而言带来麻烦。