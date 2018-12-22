林伟弘‧展望2019 打造更好的峇株巴辖 再过9天，我们即将送旧迎新，迎接新的一年。相信大家对新的一年都拥有各自的愿望。我的愿望是把峇株巴辖打造成更适宜居住的好地方。

再过9天，我们即将送旧迎新，迎接新的一年。相信大家对新的一年都拥有各自的愿望。我的愿望是把峇株巴辖打造成更适宜居住的好地方。

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2019年我希望能花更多时间，对地方上的投诉、意见和需求做出快速的回应，以提高地方政府的效率，进而提高人民的生活水准和舒适度。

市民的投诉，除了可以亲临市议会办公室，也可以通过电话、传真、社交媒体（如手机通讯程式Whatsapp和市议会脸书专页）或电邮，向市议会做出投诉。投诉时需提供完整资料，如地点、联络号码和图片，以方便市议会采取迅速行动。这些投诉管道的资料都能在峇株巴辖市议会的网站（<a href=http://www.mpbp.gov.my target=_blank>http://www.mpbp.gov.my</a>）轻易取得。在市议会的网站也能找到峇株巴辖24个区域市议员的联络方式。

与和前朝政府不同的是，现在的地方政府更加亲民，随时随地准备协助人民解决问题。为了更贴近民意，我们会不时通过举办对话会让市民提出建议，还有通过成立“社区之友委员会”（Rakan Taman），招揽有志的社会人士加入我们的行列，一起打造更好的峇株巴辖。

我们需要把峇株巴辖的交通、行人道、公园及休闲场所等公共设施和基础建设，以及市区的清洁进一步提升。

关于交通方面，我建议市议会在市区繁忙街道如大马路，画上斑马线和设置行人交通灯，打造安全的环境让行人在繁忙的交通中安全步行。我也建议市议会重新规划“柔佛和谐巴士”的路线，有关路线必须经过市区主要道路和政府部门，以舒缓市区的塞车问题，让这个柔佛州政府和地方政府所提供的免费巴士服务更有价值及意义。

在2019年，峇株巴辖行动党市议员党鞭傅恿駺也将推动“打造干净、绿化和舒适的峇株巴辖运动”（Batu PahatBersih,Hijau dan Ceria）、设立模范花园住宅区、推广垃圾再循环、鼓励市民在住家空地种菜，这样除了可以食用自己种的无农药蔬菜，同时也让我们的居住环境更加绿化，可谓一举多得。

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在希盟政府治理下，地方政府也应着重与私人界和市民的互动，特别是近年峇株巴辖有很多年轻人回流，他们回归故乡发展相当值得关注。我会建议市政府提供更多的计划与发展，让年轻人可以发挥所长，大家一同发展峇株巴辖的社区和经济，以让所有市民受惠。

这一切的任务和挑战，需时间去进行。要改变也不是一朝一夕的事，希望在新的一年，我可以和峇株巴辖居民有更多的互动和听取民意，共同为峇株巴辖的进步而努力。