张慧莹‧还民众美好的怡保点心街 上个周末迈步走向公司的方向，仰头望向蓝天白云，晴天里投射温暖的阳光，凉风吻在我的脸上，心情特别舒畅，心想：今天一定会是个美好的星期天，又可以带着满满的正能量上班和欢天喜地的下班回家！

上个周末迈步走向公司的方向，仰头望向蓝天白云，晴天里投射温暖的阳光，凉风吻在我的脸上，心情特别舒畅，心想：今天一定会是个美好的星期天，又可以带着满满的正能量上班和欢天喜地的下班回家！

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正当我沉溺在美好的思绪中，耳边突然传来一阵嘹亮的广东粗言秽语，随即看见一名瘦小的非法看车员正用手指指挥游客控制方向盘，把四驱车驶入窄小的停车位中，嘴巴也不停地大声用三字经“问候”该名游客和其家人，并指着人家鼻子大声骂道：“我从未见过驾车技术像你如此差劲的人。”这一幕粗俗的景象真是大煞风景，瞬间把我的好心情给破坏了。

相信许多人到怡保点心街吃一顿秀色可餐的港式点心前，都会先通过遍布各角落的付费“门槛”（非法看车员），才敢放心去用餐；幸运时，刚巧碰到有礼貌的非法看车员，即使在停好车后坚持不给钱，他也不敢有怨言，只是悄悄地到别的地方“揾吃”，若刚好遇到脾气火爆的非法看车员，好心给他1令吉，换来的不是一句动听的谢谢，而是一顿嫌钱少的冷嘲热讽。

撇开他们影响怡保市容的恶劣行为不说，最令人烦恼的是他们自以为“好心”的行为造成在附近一带寻找停车位难上加难，尤其我的公司位于怡保著名的点心街，就算不是假日，每天街道和停车位需要应付庞大的游客和邻近商店员工的车流量，有时甚至需花将近一个小时才找到偏远和不起眼的停车位，可说是一位难求。

曾试过有一次，我在公司楼下等了一段时间，好不容易看到前方有人要退车，理应只需转一转方向盘，便可停好车辆，可是这时可恶的非法看车员不知从何处突然闪出来，霸道的横在那辆要让出车位的车后方，招手叫停在我另一辆外州车牌的车辆来停泊，完全无视我的存在，我最后也因为不想与他吵架而默默地让位，另寻偏远的车位。

非法看车员的问题不止发生在点心街，这几年也逐渐延伸至其他旅游热点区，即使警方在这些地区展开阳伞行动，每逢星期一至五设立阳伞驻守，确实起到令非法看车员纷纷闪避收敛的效应。然而，随着警方在星期六和日撤除阳伞后，他们好比“野火烧不尽，春风吹又生”，纷纷“卷土重来”，三字经又再次响彻街道，令公众和游客感到厌烦不安。

非法看车员的问题好像无法根治，我衷心希望有关当局能够有个全面和有效的解决方案，或是警方也在周末委派警员继续竖立阳伞，摆桌椅镇守现场，以还民众一个美好的怡保点心街。