李三路义山仍是保留地．工委会可美化打造景点 经过查证后，证实芙蓉李三路华人义山地段自1965年已经在宪报上颁布成为义山保留地，而且至今仍有效，这也意味着，工委会能够在该义山进行各种美化 或提升工作，打造成为旅游景点。

李三路华人义山从路口停车场到墓地，均于1965年在宪报中颁布成为义山保留地。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉21日讯）经过查证后，证实芙蓉李三路华人义山地段自1965年已经在宪报上颁布成为义山保留地，而且至今仍有效，这也意味着，工委会能够在该义山进行各种美化 或提升工作，打造成为旅游景点。

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曾陷征地风波疑被除名

据悉，迄今有115年历史 的李三路华人义山，共有23 英亩，义山是于1965年11月4 日，被颁布宪报成为义山保留地，由于2004年一度发生征 地风波，以致芙蓉华济公会一 度以为李三路义山地位已被撤 除。

掌管人力资源、园丘及非伊斯兰事务行动理事会主席阿 鲁古玛、森州行政议员陈丽群 及罗白州议员周世扬终于捎来 好消息，证实义山保留地的地 位没有改变。

阿鲁古玛：仍在宪报颁布中

阿鲁古玛根据土地局提供的宪报颁布文 件指出，芙蓉李三路义山被分成2个地 段，首个地段是从义山停车场延伸至大伯公亭 到诸先贤几年总坟（宪报编号4277）；第二部 分则是整个华人义山坟墓（宪报编号4276）。

“这意味着，芙蓉李三路华人义山这53 年以来，分割成2部份的土地依然在宪报颁布 中。”

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随着捎来这项好消息，终于让华济公会众 理事放下心头大石，并会在日后积极完成美化 义山的任务，将拥有百年历史的义山美化及打 造全新的旅游景点，特别是近期在义山中发现 了“抗日英雄”墓碑，更能以此作为吸引对文化历史有浓厚兴趣者前来游览。

周世扬指出，数日前所召开的森州立法议 会中，也曾就此事件在议会上提呈，根据州务 大臣的回应，与目前宪报颁布文件内容如出一 辙。

陈丽群：要求市会负责剪草

陈丽群指出，由于被列入宪报的墓地都由 市议会负责修剪杂草，唯独李三路华人义山需 要华济公会自行负责，日前已向芙蓉市议会主 席拿督扎扎里反映，要求当局负责修剪义山杂 草。

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她也计划在该义山兴建了望台。

李剑鸿：盼了多年等到答案

李三路华人义山公会会长李剑鸿透露，早在2004年公会兴建 诸先贤纪念总坟及大伯公亭期间，突然收到市议会的来 信，指该公会涉及违建，下令拆除兴建中的建筑。不过，公会在兴 建工程开始前已向市议会提呈图测，因此不明白为何市议会指公会 违建。

“后来爆发的征地风波，才会让公会怀疑土地已经被宪报除 名，但这么多年以来，都没有政府单位或领袖给予正确的答案，如 今终于盼来了答案，事情也圆满落幕了。”