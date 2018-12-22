德甲‧笑傲巅峰对决‧多特巩固榜首 多特蒙德尽管占据场上主动，但有威胁的射门直到比赛第20分钟才出现。

格策（右）替补上阵贡献两次助攻，成为多特蒙德本场的“关键先生”。（图：法新社）

（柏林22日讯）德甲联赛前半赛季最后一轮21日率先进行了多特蒙德和门兴格拉德巴赫之间的较量。在这场联赛积分榜前两名的巅峰对决中，多特蒙德借助格策的两次助攻主场2比1战胜门兴，巩固了榜首之位。

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比赛开始后，门兴以做好防守为重，防线有层次且收缩较深。多特蒙德尽管占据场上主动，但有威胁的射门直到比赛第20分钟才出现：格雷罗前场抢断后直传，阿尔卡塞尔直接传球到禁区内，罗伊斯面对门将射门被扑。

第34分钟，多特前锋阿尔卡塞尔因伤下场，格策替补上阵迎来个人第200场德甲比赛，并成为本场“关键先生”。8分钟后，格策在禁区内将球分到右路，桑乔小角度射门，球打在远立柱上弹进球门。上半场补时阶段，门兴后腰克雷默在手球嫌疑下近距离射门入网，主裁借助VAR判定进球有效。下半场开始后9分钟，格策在禁区右侧一记妙传，罗伊斯门前倒地铲射攻入致胜一球。

获胜后的多特蒙德将积分榜领先优势扩大到9分。赛后，主教练法夫尔表示，球队现在可以享受一下假期。他还称赞了因人员匮乏而在本场比赛客串中后卫的魏格尔：“他表现得非常好，跑动积极有效，解决了防守中的问题。”（新华社）