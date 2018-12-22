兴都庙骚乱重伤离世·阿迪名字刻在纪念碑 因在兴都庙骚乱中遭袭击重伤，而在本月17日离世的消拯员莫哈末阿迪，其名字昨日被刻在新古毛消拯与训练中心的消拯员纪念碑上，供同僚追悼。

莫哈末阿迪的名字及代表其消拯员身份的编号17476。

（雪兰莪．新古毛22日讯）因在兴都庙骚乱中遭袭击重伤，而在本月17日离世的消拯员莫哈末阿迪，其名字昨日被刻在新古毛消拯与训练中心的消拯员纪念碑上，供同僚追悼。

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雪州新古毛消拯与训练中心的指挥官莫哈末阿里依斯迈，主持这项纪念仪式。

他表示，莫哈末阿迪就像是每一位作出牺牲与奋斗的消防员的象征。

“莫哈末阿迪的名字及代表其消拯员身份的编号17476，将如其他因工殉职的同僚一样，永远刻在纪念碑上。”

“阿迪是战至生命最后一刻的英雄。他的名字将铭刻在所有马来西亚人的心中，特别是和他穿着同样制服的我们（消拯员）。”

依斯迈在声明中指出，这个纪念碑是让消拯局和消拯训练中心的训练学员知道，他们的付出和服务是被记住的。

“从1993年开始，有23位消拯人员因工殉职，他们的名字都被刻在纪念碑上。”

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“阿迪是第24位。”

依斯迈也表示，纪念碑是开放给民众参观的。