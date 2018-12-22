陈丽群：竖牌楼油漆挂灯笼．美化文化街找到赞助 森州行政议员陈丽群宣布，已经为芙蓉文化街寻获赞助商，将赞助竖立2个牌楼、油漆及挂灯笼工程的费用，不仅为文化街增添色彩，相信在来临的华人农历新年，将带来喜洋洋的气息。

“冬至团圆欢乐之夜”吸引不少民众参与。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉21日讯）森州行政议员陈丽群宣布，已经为芙蓉文化街寻获赞助商，将赞助竖立2个牌楼、油漆及挂灯笼工程的费用，不仅为文化街增添色彩，相信在来临的华人农历新年，将带来喜洋洋的气息。

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她指出，她将于1月26至2月3日，一 连9天在文化街举办新春嘉年华，因此， 近期内将进行数项美化工程，让文化街 更具完善。

她认为，目前文化街是以售卖美食为主，并没有涵盖文 化，因此，她建议将文化街改名为“唐人街”更为贴切。 她是昨晚为芙蓉小贩同业商会及芙蓉文化街联办的冬至 团圆欢乐之夜，主持开幕仪式时，这么指出。

解决路灯烂路卫生问题

陈丽群说，她已寻获赞助商，在文化街的再丰茶餐食及 联昌银行旁，分别设立牌楼，让文化街更有特色，此外，也 有赞助商资助油漆工程的费用，届时将带给文化街一个新面 貌。

“另外，为了让文化街更有过年气氛，也会在拿督班达 东加（Bandar Tunggal）路、严端（Yam Tuan）路及双溪乌绒 （Sungai Ujong）路，挂上灯笼，而这也有赞助商帮助。”

她指出，在迎接新春嘉年华之际，芙蓉市议会已陆续展 开工作，日前已巡视当地，将于1月20日前，解决路灯、道路 损坏及卫生问题，让小贩和市民在良好的环境下活动。

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她也呼吁民众邀请友族一同参与，让友族了解华裔的传 统节日文化，并把这视为目标，在明年的同个活动上，每人 携带一名友族朋友参与。

吴金财：邀友族参与文化活动

沉香州议员吴金财说，新政府的成立，能通过文化、 互相交流，促进友族间的情谊。

他认为，华社在举办文化活动时，应邀请友族参与，在 互相了解后，才能让各族的关系更加密切。

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李中永：小贩须设法增加客源

大马贩商总会执行顾问拿督李中永指出，欲激活文化 街，并非靠一个人或数人的力量，便能办得到，这 必须集合社团领导、同业和媒体的努力，而且政府的资源也极 具重要。

他说，客源是小贩面对的问题，因此，必须设法增加客 源，小贩才会留下脚步，在文化街继续营业。

管建方：文化靠社团传承下去

芙蓉小贩同业商会会 长管建方则说，文 化必须靠社团，才能传承下 去，当社团在推动的当儿， 也要大家全力参与，才会是 社团的推动力。

他指出，商会除了维 护会员利益，也与政经文教 及华社站在一起，无论是兴 都庙骚乱事件或《消除一切 形式种族歧视国际公约》 （ICERD）事件中，都可以看 到友族的团结，因此，他呼 吁华社要团结一致维护自己 的文化。