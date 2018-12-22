无人机闯入 航班大乱‧盖威克机场重开 无人机近日闯入英国伦敦的盖威克机场，与警察狙击手及军人大玩“猫捉老鼠”，导致航班36小时大乱，成千上万圣诞节出行的旅客受波及，盖威克机场已于周五重开。

警方站在盖威克机场建筑物的屋顶，以特别的器材，侦测无人机的踪影。（图：法新社）

（英国‧伦敦21日讯）无人机近日闯入英国伦敦的盖威克机场，与警察狙击手及军人大玩“猫捉老鼠”，导致航班36小时大乱，成千上万圣诞节出行的旅客受波及，盖威克机场已于周五重开。

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此次是自2010年火山灰云事件以来，这座英国第二繁忙的机场遭遇的最大宗航班中断情况。盖威克机场当局说，尽管尚有延误及取消，但700趟航班能够于周五起飞。

无迹象显示与恐袭有关

基于交通部长格雷林表示，疑有人利用工业级无人机“蓄意骚扰”，因此当出动特殊装备协助守卫机场的安全。

该无人机操控者的身份及动机至今仍是一个谜。但警方说，无迹象显示与恐怖袭击有关。

周四当天，每逢机场试图重开时，无人机便会在附近再次出现，当局一度出动军人及警察狙击手试图击落无人机。

在此次无人机闯入事件中，成千上万旅客被迫滞留盖威克机场，许多人无奈睡在地板，并修改度假及圣诞家庭聚会的行程。

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盖威克机场首席运营官伍德罗夫说，肇事者仍未被揪出，且目前也尚未确定多少架无人机涉及，但似乎不止一架。

随着无人机开始热卖，无人驾驶飞行器已对全球机场造成日益严重的威胁。在英国各机场边界1公里内放飞无人机，可被罚5年监禁。