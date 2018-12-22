统考放榜‧高中3人10A初中10人8A‧麻坡中化成绩亮眼 该校今年高中统考考生总人数为349人，相较去年增加53人，涨幅17.90%；至于初中统考考生人数共为343人，较去年减少了17人，减少约4.72%。

（柔佛‧麻坡21日讯）2018年高初中统考成绩放榜，麻坡中化中学高中部共有3名理科生考获10A及6人考获9A，而初中部共有10名考生考获8A及19人考获7A，成绩亮眼。

广告

该校今年高中统考考生总人数为349人，相较去年增加53人，涨幅17.90%；至于初中统考考生人数共为343人，较去年减少了17人，减少约4.72%。

部份特优成绩百分率超越全国

其中，高中考获4A或以上的同学占全体高中考生的26.93%，初中考获4A或以上的同学占了全体初中考生的23.62%。

值得一提的是，该校高中统考15项科目中，与全国特优成绩百分率相比有10项科目超越全国，当中有华文、国文、数学、高级数学、高级数学（I）高级数学（II）、生物、物理、历史及地理、与会计；其中最高为历史达2.26倍。

在初中统考所有8项科目方面，逾7项科目达90%以上的及格率，且高于全国及格率。

与全国特优成绩百分率相比，有6项科目超越全国，当中包括华文、国文、数学、科学、历史及地理；其中科学科特优成绩超越全国1.59倍。

广告

麻坡中化考获高中各科成绩特出考生

（成绩在全国排名前十名）

高中数学：郑康椲

高中高级数学：郑伟崧

高中高级数学(II) ：杜武汶

高中地理：张宇星、潘家雯

高中组考获7A或以上的名单：

10 A ：黄杰辉、张宇星、郑煜舷

9 A ：黄姿瑄、潘家雯、郑伟崧、黄家杨、林天恩、许智翔

8 A ：林佳燕、施佳琪、杨展仪、谢迪璁、颜宇康

7 A： 杜雪婷、林舒怡、周丽娟、陈勇静、李靖豪、王雯宣、谢素馨、黄斌辉、杨富康

初中组考获6A或以上的名单：

8 A ：陈婧心、杜欣柔、洪智勤、马嘉慧、谢欣霖、杜贤毅、蔡劼恬、李月桐、黄暐彬、罗宇康

7 A： 陈恋芝、符文、李卉颖、郑宇萱、郑缘欣、钟势菡、施佳庆、徐子恒、陈婕儿、陈恺君、陈恋冗、杜芷欣、林嘉仪、温凯绢、郑含睿、周恩颀、辜炜杰、黄禹融、罗凯威

6 A ：高珂萱、何以灵、黄颖怡、陈俊杰、杜熹衡、江思远、赖以建、颜明杰、蔡明浚、陈宇萱、黎梓莹、刘家萱、吴柔仪、郑羽珮、陈鹏腾、杜乐斌、关量升、李志健、颜永序、张汉伟