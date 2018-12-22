叶朝政动用2万拨款．清理朱湖5河流 为避免水灾来袭，朱湖州议员叶朝政日前动用2万令吉拨款，清理朱湖区的5条河流，确保排水系统正常操作，杜绝水灾的发生。

叶朝政（左）巡视已经被清理干净的河流；右起为叶朝政助理陈雯吟及武吉不兰律新村村长陈凤兰。（图：星洲日报）

（朱湖21日讯）为避免水灾来袭，朱湖州议员叶朝政日前动用2万令吉拨款，清理朱湖区的5条河流，确保排水系统正常操作，杜绝水灾的发生。

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叶朝政今日也到武吉不兰律新村的 河流进行巡视，确保清理河道工作顺利 完成，除了让河流恢复干净，也希望河 道可以发挥作用，把雨水正常排出。

他指出，由于近日频频下雨，加上 朱湖区多条河流多年来都不曾清理，因 此，他日前曾向森州水利灌溉局反映有 关问题。

“但当局因拨款不足，无法立即展 开清理工作，但为了避免这段期间发生 水灾，我也使用州议员的拨款来完成这 项工作。”

根据他观察，由于河流已经长满野 草，若无法及时处理，排水过程将会受 到影响，万一排水不及，将会酿成闪电 水灾，一些低洼地区肯定首当其冲。

维修水闸启动器

他披露，在他作出申请后，波德申 县署也委任了在地的承包商，负责清理 呈报的5条河流，包括武吉不兰律新村2 条河流、双溪立百新村及丹A新村等。

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另外，他也表示，其中一条武吉不 兰律新村旁的河流，由于水闸的启动器 已经故障，他也趁此把启动器维修，让 水闸门能够正常操作。