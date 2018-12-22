水务局接管政府省10亿·6外包公司合约中止 （亚庇21日讯）沙巴州政府今日宣布，中止承包州内58座滤水厂外包管理工程6间公司的合约，由沙巴水务局接管，估计能省下至少10亿令吉。





（亚庇21日讯）沙巴州政府今日宣布，中止承包州内58座滤水厂外包管理工程6间公司的合约，由沙巴水务局接管，估计能省下至少10亿令吉。

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州基本设施发展部长拿督彼得安东尼今日披露，州政府在较早前的州内阁会议议决，要中止该6间公司剩余近14年的合约，并在明年1月15日生效。

他指出，州政府是基于目前的财政无法承担高昂的费用，加上由沙巴水务局接管和自行管理所需的费用会更低，决定中止该6间外包管理公司的合约。

■每年可省1亿

彼得说，在此之前，州政府每月至少要缴付1550万令吉予该6间外包管理公司；若要进行维修工程，还须额外付费，若沙巴水务局接管后，估计每月只需逾1000万令吉。

“初步估计，沙巴水务局接管后，每年可较之前省下1亿至1亿200万令吉，长远来看，有利于沙巴水供管理和未来的发展。”

■吸纳1335员工

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彼得是在州基本设施发展部召开的新闻发布会，宣布州政府要中止该6间滤水厂外包管理公司合约的决定时，这么表示。

他也披露，沙巴水务局会尽数吸纳该6间外包公司现雇用的1335名员工，以便在该6间公司于1月15日移交管理权予沙巴水务局后，能继续维持该58座滤水厂的运作。

至于现时中止该6间公司的合约是否会涉及赔偿或衍生其他法律相关的问题，彼得指一切将交予州律政司负责研究，若有需要后者会采取相关行动。

目前沙巴州内共有83座滤水站厂，当中58座是由该6间外包公司管理，11座由沙巴水务局管理，剩下的14座由特许水供公司负责管理。

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该6间外包管理公司分别是Arawira有限公司、Yuda Water有限公司、Akal Kukuh有限公司、Sahabat Megajuta有限公司、Harmony Water有限公司，以及BYT Vision有限公司。

私企盗水转卖牟利

东海岸最严重

州基本设施发展部长拿督彼得安东尼今日强调，州政府会继续改善州内无收益水严重的问题，亦会加强打击偷水的活动，以改善州内水供不足的问题。

彼得认同，州内频频发生的偷水案件是造成州内水供不足的原因之一，而这些情况尤以东海岸最为严重。

他揭露有众多私人公司借滤水厂与住宅区及工业区距离较远，无法输送水供到当地为契机，从沙巴水务局管理的滤水站非法泵取净水，再售卖予拿笃棕油综合工业区的投资者牟利。

“我们事实上都知道他们的一举一动，现在这些活动还在进行中，我们已向他们发出严厉警告，再不停止这些不法活动，我们就会对付他们。”

彼得今日在州基本设施发展部召开的新闻发布会上，向记者这么表示。

不过他不愿多谈此方面的课题，仅表示州政府会交予当局调查此事，若涉及违法将会交由州律政司处理。

■无收益水减至30%

此外，彼得也指出，其部门及沙巴水务局已采取多项措施，继续降低州内无收益水的问题，在新州政府执政后，州无收益水已降低至51.6%。

他相信，在州政府和水务局解决州内的偷水问题，以及促请民众缴交水费后，料明年有望把无收益水降低至30%，惟一切仍需靠各方面给予的合作才能达成。

至于保佛和瓜拉班尤长期性的水供不足问题，彼得表示，当局会重新设计当地滤水厂抽取水源机制和衔接水管的方案，确保这些滤水厂能按照当地实际的情况操作。

“不过这些地区同样因天气的缘故，以致集水区的水源减少，这也让当地水供不足的问题更趋严重。”

他也促请民众应节省用水，同时若发现任何地方的水管出现破裂，应立即通知当局，好让沙巴水务局能立即派遣官员进行修理。

另外处理

外包合约至2033年

据了解，该6间外包管理公司的合约为期20年，从2013年生效，理应到2033年才届满。

按照合约，这些外包公司只负责招揽管理和营运所需的人手，基本设施和滤水厂是由州政府建设，而且超过5000令吉的开销或替换零件开支，一概由州政府承担。

2016年爆发的水门案丑闻导致沙巴水务局形象大损，以民兴党为首的州政府决心采取大刀阔斧措施大力整顿，重建人民对沙巴水务局的信心。

首长拿督斯里沙菲益上任后，一直强调要推动沙巴水务局的改革，8月更委任水务工程师阿马吉星担任沙巴水务局总监，冀望借助阿马吉星对水务工程管理的专业知识及经验，使沙巴水务局成为有盈余的政府机构。