中国经济工作会议‧克服经济放缓‧大幅减税加强扶助企业 中国中央经济工作会议周五结束，中国国家主席习近平在会上发表重要讲话，总结今年经济工作，分析目前经济形势，并部署明年经济工作。国务院总理李克强也对明年的经济工作作出具体部署。

习近平在中国中央经济工作会议上呼吁国企改革，并降低金融风险。（图：中新社）

（中国‧北京21日讯）中国中央经济工作会议周五结束，中国国家主席习近平在会上发表重要讲话，总结今年经济工作，分析目前经济形势，并部署明年经济工作。国务院总理李克强也对明年的经济工作作出具体部署。

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据报，中国领袖已承诺大规模减税并提供企业更多的帮助，以克服经济放缓，以及解决与华盛顿的关税大战。

新华社报道，中央经济工作会议周三至周五在北京举行，习近平在会上呼吁国企改革，并降低金融风险。但新华社没有提及北京是否要改革国企发展策略。华府及其他贸易伙伴此前一直投诉中国政府支持国企，违反了开放市场的原则。

定调七大经济工作

目前北京正致力不再造成债务水平上升的情况下，扶植开始放缓的经济成长，以及避免危及政权的失业问题。

根据新华社，会议定调明年七大经济工作，并要进一步稳就业、金融、外贸及投资等，保持经济运行在合理区间，强调做好经济工作至关重要，货币政策则要松紧适度，但未有再提及“中性”字眼。

会议提到外部环境严峻，经济面临下行压力，强调宏观政策要加强逆周期调节，适时预调微调，继续实施稳健的货币政策，货币政策并要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重。至于积极的财政政策要加力提效，并要实施更大规模的减税降费。

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加快5G商用步伐

会议还指出，落实好个人所得税专项附加扣除政策，增强消费能力。

会议称，中国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，加强自然灾害防治能力建设。

此外，会议亦指出，世界面临百年未有的大变局，要转危为安，加快经济结构改善升级，坚持结构去杠杆思路，并要防范金融市场异常波动，稳妥处理地方债的风险，深化国资国企财税金融等的改革。

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据报道，习近平、李克强及中共中央政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正都有出席会议。