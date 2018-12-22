特朗普逼批围墙预算‧华府随时停摆 美国总统特朗普拒签临时开支法案，坚持国会必须支付美国南部边境修建边境墙的预算，华府周六随时可能停摆！

（美国‧华盛顿21日讯）美国总统特朗普拒签临时开支法案，坚持国会必须支付美国南部边境修建边境墙的预算，华府周六随时可能停摆！

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特朗普政府近日一直坚持寻求国会通过50亿美元资金，用以兴建围墙，但民主共和两党，仍未就围墙拨款方案达成共识。特朗普周四坚称，任何政府经费的措施都必须包括边境安全。

众议院议长瑞安表示，特朗普告诉他和其他共和党领导人，不会签署参议院版本的短期支出法案，因为没有纳入其要求的边境安全经费。如果周五午夜前无法达成协议，包括国土安全部在内的9个部会在圣诞节假期前将停摆，近80万名员工会受影响，美国部份旅游景点亦会关闭。

参议院早前通过权宜支出法案，批准在2019年2月8日之前给国土安全部等大约四分之一的政府部门提供资金，以避免联邦政府关门，而众议院须在周五午夜截止日期之前通过该法案，否则联邦政府将陷入停摆。

白宫日前放风，称华府可循其他渠道获得资金，兴建美墨围墙；惟时隔仅数日，特朗普再度改口，坚持将拨款法案与围墙拨款捆绑，甚至声言否则自己不会签署。特朗普态度突变，据报与霍士新闻台主持批评他态度软化有关。