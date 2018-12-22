中外交部发言人与日大生交流‧陆慷谈跨国恋爱引哄堂大笑 中国外交部发言人陆慷日前在日本大阪大学和学生进行座谈交流时，被女大学生问到跨国恋爱的问题，化身“恋爱专家”，还幽默回应，逗得观众哄堂大笑。

（图：互联网）

（中国‧北京22日讯）中国外交部发言人陆慷日前在日本大阪大学和学生进行座谈交流时，被女大学生问到跨国恋爱的问题，化身“恋爱专家”，还幽默回应，逗得观众哄堂大笑。

广告

一名日本女大生在座谈会中问陆慷：“我有很多中国朋友，他们都推荐我和中国男生交往，我也知道中国男生对女生很温柔，亲切。我有一个朋友正在和中国男生交往，他们两个感情很好，可是她的父母不很同意，你能教教我们怎么说服父母吗？”

突然面对一个和本职工作无关的问题，陆慷依然接下提问说：“你的朋友是对的，中国男生确实很温柔，比如我身后担任翻译的这2个帅小伙子。对了，他们已结婚，你就别想了。”幽默的回答让观众哄堂大笑。

陆慷随后拉来一名当了25年日本女婿的中国媒体团成员分享恋爱经验。陆慷表示，国家对于中日之间的婚姻问题保持着开放态度，结婚的关键是两个人的感觉问题，国籍等等的都不是障碍。