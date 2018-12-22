为答谢36岁生日祝福·张杰首晒双胞胎女儿近照掀热议 中国歌手张杰与老婆谢娜结婚6年多，2月迎来了双胞胎女儿“跳跳”、“俏俏”。向来保护家人的他，仅在女儿出生时晒出小脚丫后，便从未主动晒出女儿近照，不过日前他为了感谢大家的生日祝福，首度在微博晒出女儿全身照，掀起热议。

（中国22日讯）中国歌手张杰与老婆谢娜结婚6年多，2月迎来了双胞胎女儿“跳跳”、“俏俏”。向来保护家人的他，仅在女儿出生时晒出小脚丫后，便从未主动晒出女儿近照，不过日前他为了感谢大家的生日祝福，首度在微博晒出女儿全身照，掀起热议。

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张杰在20日迎来36岁生日，不少圈中好友及粉丝纷纷都送上祝福，老婆谢娜及“快乐家族”也特别合体，录制了一段影片向他说生日快乐。

为了感谢大家的祝福，张杰在隔天晒出两个女儿的全身照。画面中，双胞胎女儿分别穿上粉红色及白色的蓬蓬裙装，手上还分别拿着爸爸新专辑，虽然只有背影，但粉丝已经非常激动，直呼：“终于等到你晒女儿了”、“以为有生之年只能看到她们手手和脚脚而已”、“第一次晒女儿全身。”

随后，老婆谢娜也转发了该则发文，并爆料张杰与女儿相处的趣事，“想起你在家教她们唱歌的情景，杰哥：啊…（高低起伏），跳跳俏俏：啊…（像模像样的高低起伏）好棒，今天的音乐课就上到这里，下课。”一家四口的相处日常逗乐不少粉丝。