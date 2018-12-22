武吉南眉木基工业区治安差．空厂都要偷太猖狂 武吉南眉木基工业区出现“破厂匪党”，空置的厂房都难逃被破门偷窃，电线、电器和值钱物件一扫而空，贼徒猖獗，治安不靖。

其中一间空置厂房的电线被贼徒偷个精光。（图：星洲日报）

（马六甲21日讯）武吉南眉木基工业区出现“破厂匪党”，空置的厂房都难逃被破门偷窃，电线、电器和值钱物件一扫而空，贼徒猖獗，治安不靖。

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该工业区数百家的工厂，多拥 进贼经历，偷窃罪案接连不断，令 到厂家束手无策，不管白昼或夜晚 都被迫关上工厂大门作业。

防不胜防情况下，厂家唯有寻 求自保，养狗护厂、闭门作业、墙 筑高篱等防贼。

陈亚福：电线电器拆完

陈亚福的厂房，自从出租充作货仓 后，因长时间没人在，结果被贼徒 盯上，把整间厂房的电线和电器拆完，蒙受损 失惨重。

他说，贼徒除了偷拆电线，也把电线 箱、闭路电视和冷气机破坏，扔弃在现场。

“就算是华人新年，工厂只是小休几 天，电线也可能被人偷拆掉。”

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他说，单是被偷走的厂房电线，损失已 达数万令吉。

他表示，他是在前往出租的厂房拿取信件时，才发现厂房进 贼。

厂房围墙筑高篱，也无法阻止贼徒潜入干案。（图：星洲日报）

吴馘兴：养狗装警铃

杂货出入口商吴馘兴说，厂家对治安 已失去信心，对厂房进贼感到害 怕。

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“贼徒为了偷东西，潜入我的厂房，连 停在厂里的罗里电箱也被偷走。”

他表示，一个月前，厂后面的一间电池 厂也进贼。

他说，由于治安太差，他被迫在厂内饲 养2只狗，以看护厂房，再加安装警铃，双 管齐下防贼。

黄尊伟：大白天也干案

米商黄尊伟说，涉及工业区偷窃案者 大多数是吸毒者。

他说，有关毛贼是骑摩哆车到处找目 标，而且胆大包天，白天也出来干案。 他指出，工业区吸毒活动颇活跃，因此 影响到地方治安。

“我的厂房也曾在白天进贼，被偷走一 些烂铁，过后，贼徒在光天化日下，也要潜 入对面厂房偷电线，结果被人逮个正着。”

他认为，厂家除了加强保安措施，想办法自保，也得发挥合作 精神，互相照应。

郑和能：要求加强警力巡逻

历史城市议员郑和能在接获厂家的投诉后， 联袂吉里望州选区协调官尤索夫希耀前往 实地了解情况，以提供必要的协助。

郑和能说，他将会向警方作出反映，要求加强 该工业区的警力，增加日常巡逻的次数。

他希望厂商加强合作，互相关照，发挥睦邻精 神，共同对抗犯罪活动。

他要求当地厂商若遇上偷窃案，不管损失大 小，都得向警方报案，以让警方了解治安情况。