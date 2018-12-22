电机房保险丝烧掉．鸡场街20店断电 今日凌晨因电机房保险丝突然烧掉，造成鸡场街文化坊20间商店的电流中断。

陈劲源赶抵现场向国能技术员了解抢修进展。（图：星洲日报）

（马六甲21 日讯）今日凌晨因电机房保险丝突然烧掉，造成鸡场街文化坊20间商店的电流中断。

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国能公司迅 速提供大型发电 机给商家暂时使用，技术人员正抢修，估计赶在 傍晚封街之前，即下午4时恢复电供。

鸡场街有20间的商家受断电受影响，国能特安排大型发电机供应电流。（图：星洲日报）

国能抢修提供发电机

哥打拉沙马那州选区协调及发展委员会主席 兼市议员陈劲源说，凌晨约3时接获一家 酒店业者投诉电供中断，表示有20间商店受影响。

他说，国能公司即派技术员赶抵维修，检查 后，发现是电机房的保险丝烧掉，基于要耗时维 修，国能特安排发电机暂让受影响的商家使用。

他说，国能技术员估计下午4时，即在傍晚封街 前便可恢复正常，同时感谢国能在最快的时间作出 上述安排。

此外，陈劲源表示，鸡场街今天发生断电的主 要原因是电房保险丝烧掉，与之前频频电供中断不 一样；之前是老街的电缆陈旧不胜负荷，才会再三 发生电供中断。

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他透露，该街提升电缆工程已经展开，目前有 20%获提升，缓和了电流中断的事件，仍有80%的电 缆正待提升，估计过了年终假期的旅游季节后，才 继续进行。