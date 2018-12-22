改名为Gabrielle 李亚男宣布诞女！王祖蓝称像自己 王祖蓝当爸了！34岁老婆李亚男宣布生了！

（香港22日讯）王祖蓝与李亚男结婚3年，今年7月宣布造人成功，22日宝宝顺利报到，夫妻俩握着女儿Gabrielle的小嫩手，王祖蓝开心宣布：“We are family.”正式升格3口之家，李亚男也在IG贴出女儿的小手照片，宣布爱女出世！

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王祖蓝今日分别在社交网站开心宣布宝宝诞生，简简单单写着：“We are family.”3个字洋溢着为人父的喜悦，老婆李亚男也开心迎接女儿到来：“我们很高兴地宣布：Gabrielle出生啦，这是我们收到最好的圣诞礼物！2018年是我们一家三口很特别的一年“最后更不忘祝大家冬至快乐；王祖蓝则在IG搞笑留言：“样子太像我，所以不给你看”，未知女儿的轮廓是不是好像之前网上晒超声波照片一样，与王祖蓝长得很相似呢？

至于《跑男》的好伙伴陈赫也在第一时间送上祝福：“恭喜恭喜，祖蓝有了贴心小棉袄，安姐多了一个小姐妹。”直接帮女儿“安姐”预约了王祖蓝的女儿当闺蜜。