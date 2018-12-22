古务乡理会：古务处核心区．肩负护世遗使命 古务乡村社区管理理事会主席沈荣森指出，古务区是马六甲世界文化遗产最重要的核心区，而且是最具活力的“活的世界文化遗产”，因此古务乡理会必须担起保护世界文化遗产区的当然角色与重要使命。

老街荷兰街（敦陈祯禄街）具有魅力，到访的游客众多。（图：星洲日报）

（马六甲21日讯）古务乡村社区管理理事会主席沈荣森指出，古务区是马六甲世界文化遗产最重要的核心区，而且是最具活力的“活的世界文化遗产”，因此古务乡理会必须担起保护世界文化遗产区的当然角色与重要使命。

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他说，这方面更需要本国和马六甲人，尤 其是世遗区官员和商家，把“马六甲世界文化遗 产”保护得更好，然后懂得如何尊重和善用有世 界标准和价值的“文化财”。

沈荣森盼各界赞助办活动

沈荣森认为，乡理会 社区活动都是公开 给大家参与，将拨款进行， 以便惠益社区，当然也希望 在马六甲经营的商家企业、 乡团组织等一起参与、赞助 和推动。

他说，配合州政府明年 的2019旅游年，哥打拉沙马 那州选区内的古务乡理会， 将会正式展开一系列的长期 工作，希望为目前还很缺乏 及需要认识马六甲世界文化 遗产的醒觉运动，作出努 力，从华语组扩展至三语。

沈荣森今日在新闻发布 会推介古务乡村社区管理理 事会与赖碧清合作的荷兰街 导览活动，这样表示。

参加此次荷兰街导览活 动的团员共有14人，多来自 外州，每人获得该乡理会颁 给的参与证书，以作特别纪 念。

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让游客带回世遗珍贵回忆

沈荣森说，世界文化遗 产是马六甲州重要的“文化 财”，所以哥打拉沙马那州 选区议员刘志良和此区乡理 会特别关注所肩负的重要使 命和任务，接下来将会全力 支持“倡导马六甲世界文化 遗产”的活动。

他指出，我们要让游 客不只是来吃喝玩乐消费打 卡，别当一般的景点来看待 马六甲，而是要让到来的游 客，有机会带回更有价值 的、对马六甲世界文化遗产 的美好回忆，这是“马六甲 世遗”珍贵的附加价值，是 世界级的珍宝，全世界的人 都想来看马六甲的世界文化 遗产。

他讲述该乡理会与赖碧 清的导览合作活动，他说， 赖碧清在12月举办的“荷兰 街寻找小娘惹”导览，此次 是第四次，其中一次是儿童 版，3次是大人版，导览总共 是5个小时，该乡理会都颁发 参与证书给参与者。

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赞赖碧清导览知识丰富

他说，赖碧清是前报界记者，20年来不停的书写、 演讲和导览，出过4本专写 马六甲世界文化遗产的书， 现是一位正式导游和讲师，也常常办讲座和文化活动，希望借助她对“马六甲世界文化遗产”的丰富经验和知 识，带动更多人认识马六甲 世界文化遗产。

他指出，马六甲和槟城 一起列入世界文化遗产，10 年来巨大的改变两地的经济 和命运，相信所办的有深度 的世遗导览，也将改变参与 者的观点。

蔡家祥：专人导览认识更深

其中一名参加荷兰街导览活动的 蔡家祥（30岁），来自柔佛峇 株巴辖，曾来过马六甲多次，他表示自 个儿游走，看到的是表面。

他说，此次参加上述导览活动后， 尤其是到荷兰街走走，令他改观，印象 也不一样，他发现这条历史老街深具内 涵，也深一层认识马六甲，难得的是， 还有一名专业导览及讲解。

“由专人导览荷兰街，有如阅读 一本书，让我感觉马六甲古城散发的魅 力，内涵丰富，可说是进一步认识马六甲的历史故事。”

他认为马六甲具有深度的旅游发展潜能，有专人带领导 览，可朝这方向发展，相信更能让人深入了解，感觉更精彩。

吴玉英：更深入了解世遗城

另一名来自吉隆坡的团员吴玉英 （38岁）是一名导游，曾带领游 客到马六甲参观，她认为在参加这次导览 活动后，使她深入了解马六甲世遗城。

她表示，之前从网上找寻娘惹资料， 在参加导览活动后，让她实地亲睹及了解 娘惹的生活习俗，相信这对她带领游客到 马六甲，能更贴切地介绍。

她说，到马六甲参观的中国游客，可 惜为赶时间，只能走马看花，而其他游客 如本国人及新加坡较有兴趣。