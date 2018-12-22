在美国涉性侵获撤控‧刘强东微博发文向妻子道歉 京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东在美国涉及强奸案，明尼苏达州明尼阿波利斯市检察官办公室周五（21日）决定不起诉。刘强东香港时间今日早上近6时在微博发文向妻子章泽天及亲友致歉，称“事发当天我的行为都给我的家庭、特别是我的妻子造成了巨大的伤害”，对此感到自责和后悔。

（中国‧北京22日讯）京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东在美国涉及强奸案，明尼苏达州明尼阿波利斯市检察官办公室周五（21日）决定不起诉。刘强东香港时间今日早上近6时在微博发文向妻子章泽天及亲友致歉，称“事发当天我的行为都给我的家庭、特别是我的妻子造成了巨大的伤害”，对此感到自责和后悔。

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他指，自己在第一时间已向章泽天坦承事实，希望对方可接受其道歉，又承诺会弥补事件对家庭的创伤，重新担起丈夫的责任。

另外，刘强东在文中指出，早前为不干扰司法公正，即使有人散布误导信息，但自己却无法辩护，也没有回应网上相关言论与传媒报道，因此为关心他的朋友们带来困扰，表示抱歉。他续说，美国当局宣布不起诉他，是证明了他“自始至终都没有触犯任何法律”。

刘强东最后感谢京东同事，恳请外界不要因他的事苛责及议论一众同事。

刘强东与妻子章泽天在2015年结婚，婚后育有一女。清华大学毕业的章泽天早在2009年凭一张手捧奶茶的照片在全国走红，被称为“奶茶妹妹”。