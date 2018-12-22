郑国球：互访交流联系感情．庆佳节团结各族 甲州房屋、地方政府、环境及绿色科技委员会主席兼怡力州议员拿督郑国球表示，不同种族及宗教的族群可在圣诞节互相拜访交流，联系彼此关系，让佳节成为一个团结各族的绝佳平台。

村民自动自发装饰住家的盛况，已成为全世界必看的圣诞景点。（图：星洲日报）

（马六甲21日讯）甲州房屋、地方政府、环境及绿色科技委员会主席兼怡力州议员拿督郑国球表示，不同种族及宗教的族群可在圣诞节互相拜访交流，联系彼此关系，让佳节成为一个团结各族的绝佳平台。

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“团结的前提就是要 互相尊重，如此简单而已。

只要每个人诚心，不要被不 负责任人士散播的宗教和种 族煽动性言论影响，一起发 展国家，各族都会受惠。”

他指出，各族行政议 员都以身作则，在各个佳节 互相拜访，共享彼此的佳节 喜悦，譬如圣诞报佳音活动 有他及印裔行政议员沙米出 席，也有其他族群的乡理会 成员。

郑国球昨晚出席葡萄 牙村圣诞节报佳音活动时，这么表示。

葡村灯光璀璨，令人置身于梦幻的圣诞国度。（图：星洲日报）

葡村系列活动庆圣诞

郑国球说，今年村民除了自行装饰住家，路上也有流星雨灯饰，同时举行一系列庆祝活动，如乐龄人士 及小孩共餐及报佳音等。“除了吸引游客，我们更注重村民自 己的空间，希望他们跟家人一起庆祝圣诞节，包括渔夫。”

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他说，第一年当政府，也是第一次使用该村广场舞台报佳音，当局会致力改善交通安排，同时严厉禁止雪花喷雾剂的使用。

葡村内的巨大耶稣像，成为国内外游客取景的地标。（图：星洲日报）

沙米：圣诞装饰吸睛

掌管甲州团结事务的行政议员沙米表示， 葡村的圣诞装饰非常吸睛，圣诞气氛热闹，非天主教徒的各族人士，都来葡村一起欣赏圣 诞灯饰及报佳音，他为各族和睦共处感到开心。

这项举办多年的圣诞节报佳音活动，是由行动 党怡力州选区和圣德肋撒堂牧人圣咏团配合，也藉 此机会探访数家乐龄人士及残障人士，并且赠送小礼物，为葡村增添浓郁的佳节气氛。