庇甘榜溜逼迁事件和解明年迁．10户各获5千搬迁费
2018-12-22 13:01
庇甘榜溜逼迁事件和解明年迁．10户各获5千搬迁费
瓜拉庇朥甘榜溜（淡边 路）10户遭受地主逼迁事件终于告一段落，地主与村民达成庭外和解，村民答应也将于2019年4月30日前迁出有关地段。
（森美兰．庇朥21日讯）瓜拉庇朥甘榜溜（淡边 路）10户遭受地主逼迁事件终于告一段落，地主与村民达成庭外和解，村民答应也将于2019年4月30日前迁出有关地段。
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10户经过州行动党法律局副主任李凯业的协助下，地主答应将给予5000令吉的搬迁费用给每户家庭，但搬迁费是分3期交付，分 别是2019年1月31日前1500令吉、2月28日前 1500令吉及2020年12月31日前2000令吉。
村民感谢李凯业义务帮忙
李凯业指 出，在11 月22日是 首次的 和解谈判 程序，并 且在有关 的和解谈 判中，亲 自联系上森州行政 议员张聒 翔，而张聒翔在电 话中也表 示，森州政府是不允许在习俗地 上进行任何的发展项目。
他也说，在他接过有关案件 后，除了在法律 事务上给予全力的协助，同时也将案件呈上行政 议会中商讨。
村长麦福安也代表其余9户 感谢李凯业义务 性给予帮助，虽然最终的结果是租户必须搬迁， 但地主也愿意给 予一笔搬迁费用，令租户深感满意。
森州行政议员纳扎鲁丁助 理哈兹曼说，欣 慰双方最终有一个完美的解决方案。
文章来源：星洲日报‧古城‧2018.12.21
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