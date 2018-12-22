庇甘榜溜逼迁事件和解明年迁．10户各获5千搬迁费 瓜拉庇朥甘榜溜（淡边 路）10户遭受地主逼迁事件终于告一段落，地主与村民达成庭外和解，村民答应也将于2019年4月30日前迁出有关地段。

遭地主 逼迁的瓜拉庇朥甘榜溜 （淡边路） 10户争取到 5000令吉的搬迁费用。（图：星洲日报）

（森美兰．庇朥21日讯）瓜拉庇朥甘榜溜（淡边 路）10户遭受地主逼迁事件终于告一段落，地主与村民达成庭外和解，村民答应也将于2019年4月30日前迁出有关地段。

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10户经过州行动党法律局副主任李凯业的协助下，地主答应将给予5000令吉的搬迁费用给每户家庭，但搬迁费是分3期交付，分 别是2019年1月31日前1500令吉、2月28日前 1500令吉及2020年12月31日前2000令吉。

村民感谢李凯业义务帮忙

李凯业指 出，在11 月22日是 首次的 和解谈判 程序，并 且在有关 的和解谈 判中，亲 自联系上森州行政 议员张聒 翔，而张聒翔在电 话中也表 示，森州政府是不允许在习俗地 上进行任何的发展项目。

他也说，在他接过有关案件 后，除了在法律 事务上给予全力的协助，同时也将案件呈上行政 议会中商讨。

村长麦福安也代表其余9户 感谢李凯业义务 性给予帮助，虽然最终的结果是租户必须搬迁， 但地主也愿意给 予一笔搬迁费用，令租户深感满意。

森州行政议员纳扎鲁丁助 理哈兹曼说，欣 慰双方最终有一个完美的解决方案。